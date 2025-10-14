FW Dior Arrivals

Dior ? Ouaf Ouaf Son toutou adore !

Impossible de faire un selfie avec Wei Deng et son long cortege de Security men in black

Proust pensait à Nico Parker quand il parlait d'à l'ombre des Jeunes Filles en Fleurs !

Une Jolie Diorasienne

Mallory Wanecque poupoule en polo

Avant d'arriver chez Dior faudrait passer par un tas de portiques

Une autre trendy Diorasienne

Rosamund Pike en chemin direction "Hallow Road" son dernier thriller !

Pas de fashion week sans BryanBoy

Monica Barbaro? elle joue dans de series et de ilm noirs en Barbarose

"Les Liaisons dangereuses" Zita d'Hauteville es t fort jolie et a de belles lettres !

Apres Berluti Kris Van Assche revient chez Dior

Marisa Berenson Barrylyndonne chez Dior

Deva Cassel essaie de me joindre desesperement !

Chez Dior Miss Gonzalez a mis sa robe de Gala

Ciao !! Jonathan Bailey saisi à la sauvette !

Ma Parole ! Nagui et Melanie chez Dior !!!

Rosalia Vila Tobella pousse sa chansonnette chez Dior

Elle est venue avec une red Mae West

Dior en mode Gothic: Rick Owens et Michele Lamy