FW Dior Arrivals

L'oeil de Technikart·14 octobre 2025FW Dior Arrivals Partager Dior ? Ouaf Ouaf Son toutou adore !Impossible de faire un selfie avec Wei Deng et son long cortege de Security men in blackProust pensait à Nico Parker quand il parlait d'à l'ombre des Jeunes Filles en Fleurs !Une Jolie DiorasienneMallory Wanecque poupoule en poloAvant d'arriver chez Dior faudrait passer par un tas de portiquesUne autre trendy DiorasienneRosamund Pike en chemin direction "Hallow Road" son dernier thriller !Pas de fashion week sans BryanBoyMonica Barbaro? elle joue dans de series et de ilm noirs en Barbarose"Les Liaisons dangereuses" Zita d'Hauteville es t fort jolie et a de belles lettres !Apres Berluti Kris Van Assche revient chez DiorMarisa Berenson Barrylyndonne chez DiorDeva Cassel essaie de me joindre desesperement !Chez Dior Miss Gonzalez a mis sa robe de GalaCiao !! Jonathan Bailey saisi à la sauvette !Ma Parole ! Nagui et Melanie chez Dior !!!Rosalia Vila Tobella pousse sa chansonnette chez DiorElle est venue avec une red Mae WestDior en mode Gothic: Rick Owens et Michele LamyVoilà the Old Guard ! Mais Charlize Theron est very pressée !!