FW Christophe Guillarmé Show

ilia Zeldis et Aliia Roza vous twinn bisent
Miss Reunion 2025 Priya Padavatan sandwiche entre Thierry Guillarmé, et Christophe Guillarmé
Miss Paris 2025 Candice Gauch poupoupidoute tandis que Christophe Guillarmé, se tient à carreau entre Elena Faliez, et Claudia Carpentier
Christophe Gullarmé nous présente Miss World Colombia Andrea Romero
Sandwichant entre Claudia Carpentier et lena Faliez, Christophe salue les aficionados
Claudia Carpentier froufroute
Les Guillarmettes queueleuleutent durant la finale
lena Faliezen mode violette imperiale
nos pipoles sont babas devant ce modele Fuchsia
Ils ont tous le doigt sur la gachette sur le sniper runway
Ce soir au Balajo Que du beau monde au balcon: Charlie Soumillon, Maxime Dereymez, Katrina Patchett, Aïda Touihri , Brahim Zaibat et son dog Mavy
Une mini red deambule le runway
Natacha Amal trône entre La championne de Hand Ball Allison Pineau, Marie Abdalla et Priscila Vaz
Natacha Amal se réhabitue aux rafales de flash
ilia Zeldis poupoupidisse
Aida Touihri cohabite le front row avec Brahim Zaibat et son toutou Mavy
Brahim Zaibat essaie de sympathiser avec sa voisine Aida Touihri
Maxime Dereymez coque en pate entre Charlie Soumillon et Katrina Patchett,
Les soeurs Carat Fabienne et Carole font triumvirat avec , Sophie Thalmann
Claudia Carpentier en vert et contre tout
Christime Lemler leve le bras en l'air (Ca rime non?)
Maxime Dereymez et Katrina Patchett dans danse avec une Guillarmette
Christophe, Sophie Thalmann et Charlie Soumillon dans "3 Guillarmettes et un ptit chien "
Les sisters Carole et Fabienne valent leur pesant de Carats
Maxime Dereymez et Brahim Zaibat Cabotinent durant les slows