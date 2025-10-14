FW Christophe Guillarmé Show

ilia Zeldis et Aliia Roza vous twinn bisent

Miss Reunion 2025 Priya Padavatan sandwiche entre Thierry Guillarmé, et Christophe Guillarmé

Miss Paris 2025 Candice Gauch poupoupidoute tandis que Christophe Guillarmé, se tient à carreau entre Elena Faliez, et Claudia Carpentier

Christophe Gullarmé nous présente Miss World Colombia Andrea Romero

Sandwichant entre Claudia Carpentier et lena Faliez, Christophe salue les aficionados

Claudia Carpentier froufroute

Les Guillarmettes queueleuleutent durant la finale

lena Faliezen mode violette imperiale

nos pipoles sont babas devant ce modele Fuchsia

Ils ont tous le doigt sur la gachette sur le sniper runway

Ce soir au Balajo Que du beau monde au balcon: Charlie Soumillon, Maxime Dereymez, Katrina Patchett, Aïda Touihri , Brahim Zaibat et son dog Mavy

Une mini red deambule le runway

Natacha Amal trône entre La championne de Hand Ball Allison Pineau, Marie Abdalla et Priscila Vaz

Natacha Amal se réhabitue aux rafales de flash

ilia Zeldis poupoupidisse

Aida Touihri cohabite le front row avec Brahim Zaibat et son toutou Mavy

Brahim Zaibat essaie de sympathiser avec sa voisine Aida Touihri

Maxime Dereymez coque en pate entre Charlie Soumillon et Katrina Patchett,

Les soeurs Carat Fabienne et Carole font triumvirat avec , Sophie Thalmann

Claudia Carpentier en vert et contre tout

Christime Lemler leve le bras en l'air (Ca rime non?)

Maxime Dereymez et Katrina Patchett dans danse avec une Guillarmette

Christophe, Sophie Thalmann et Charlie Soumillon dans "3 Guillarmettes et un ptit chien "

Les sisters Carole et Fabienne valent leur pesant de Carats