« Enfance Majuscule » Gala 2025

Nicoletta et Fabienne Amiach siamoisent un max !

Voilà une belle brochette : Sebastien Peiffert, Herve Michel Dansac, Sonia Poniatowski et Jean Michel Aubrun

Jean Michel Aubrun, Stomy Bugsy et Herve Michel Dansac comptent monter un boys band les "Néo 2B3"

Le Grand ohotographe Jean Daniel Lorieux et son inséparable muse Laura Restelli Brizard

Mon collègue Philippe Baldini veut ses 15 mn de célébrité avec Catherine Euvrard et Massimo

Massimo Gargia flanquée de la jolie Karina Bogdanova, non Karina n'est pas soeur des très regrettés Igor et Grichka !!

Ce soir Emmanuelle Galabru fille du gendarme Michel Galabru fait tapissage au photocall

Fier comme un (noeud) pape Christophe guillarmé pose au milieu de ses muses body guards équipées par ses soins : Fabienne Carat, Amanda Scott, Carole Carat, Anne Elisabeth Blateau et Mia Frye!

Tonya Kinzinger à lunettes et Pierre sans Barbe !

Ce que l'on vous cache à la télé Fabienne Amiach n'est pas seulement qu'une femme tronc

Christophe Guillarmé habille Amanda Scott pour cet evenement

Deux bad boys repentis sont de la fête: Salim Kechiouche et Stomy Bugsy !!

Sebastien Peiffert bien accompagné par Sonia Ponitowski

Les sisters Carole Carat et Fabienne Carat poupoupidoutent au photocall

"L'Enfance Majuscule"" Presidente Patricia Chalon sandwiche entre Michel Cymes et Mohamed Bouhafsi

Pour les bonnes actions La brave Danièle Gilbert est toujours prête

Valerie Trierweiler est venue en scooter avec son amoureux

Ce soir Roselyne Bachelot épaule L'Enfance Majuscule Presidente Patricia Chalon