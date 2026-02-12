Doublet Men

L'oeil de Technikart·12 février 2026Doublet Men Partager Une tenue Doublet special ophtalmo valable en AZERTY et en QWERTYSylvie Ortega Munos Cendrillonne dans un ascenseur bondé de Doublet 's top models !Sylvie Ortega sandwiche entre deux dandy rastas !Un gentil minou peluche est venu avec son maitreSoudain au front row apparut Lady gogo dans toute sa splendeurVoilà Masayuki Ino himself le designer de Doublet pas sa doublureMode et Brouillard c'est la new tendance !!Voilà un beau camionneur rouge !!Il y a même des Doublettes en nana norak et mini shortUne trendy bigoudaine version Doublet: Katie RuensumranVinnie la totale Vynil girlFOK_8449Un Homme Sandwich ne fait que passer dans la bonne direction !Grace a Shaka Maidoh et Sam Lambert Sylvie Ortega Munos et moi avons pu taper l'incruste et éviter la queue longue comme un jour sans parpaingRonald Bellugeon de l'Officiel était làSylvie veut prendre un bain ya une tonne de robinets mais ou est passée la baignoire?Même Sarah Andelman (Colette)est de la fête !! photostextes©fockan #fockanpourloeildetechnikart #fockanpourgettyimages #menswearfallwinter20262027 #doublet #sarahandelman #sylvieortegamunos #ronaldbellugeon #wireimage #technikart