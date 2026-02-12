Doublet Men

Une tenue Doublet special ophtalmo valable en AZERTY et en QWERTY

Sylvie Ortega Munos Cendrillonne dans un ascenseur bondé de Doublet 's top models !

Sylvie Ortega sandwiche entre deux dandy rastas !

Un gentil minou peluche est venu avec son maitre

Soudain au front row apparut Lady gogo dans toute sa splendeur

Voilà Masayuki Ino himself le designer de Doublet pas sa doublure

Mode et Brouillard c'est la new tendance !!

Voilà un beau camionneur rouge !!

Il y a même des Doublettes en nana norak et mini short

Une trendy bigoudaine version Doublet: Katie Ruensumran

Vinnie la totale Vynil girl

Un Homme Sandwich ne fait que passer dans la bonne direction !

Grace a Shaka Maidoh et Sam Lambert Sylvie Ortega Munos et moi avons pu taper l'incruste et éviter la queue longue comme un jour sans parpaing

Ronald Bellugeon de l'Officiel était là

Sylvie veut prendre un bain ya une tonne de robinets mais ou est passée la baignoire?