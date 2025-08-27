DJ Armizy Party au VIPRoom St Tropez

L'oeil de Technikart·27 août 2025DJ Armizy Party au VIPRoom St Tropez Partager Listen Now Toscana Fille de Jean Roch s'amuse à cette farniente PartyMatt Pokara et Jean Roch c'est une vieille amitié qui ne date pas d'hierJe me demande parfois si Jean Roch n'essaie pas de piquer mon job ah ahArmizy est aux platines Le choeur d'Armizettes n'est pas loinAnais Pedri Monory femme de Jean Roch est copine de bringue avec Christiana femme de Matt PokoraAllez les Filles: Les Bras Les Bras Les Bras pas de bras pas de chocolatChristiana excelle au Cha Cha ChaElle Instagramme pic et pic et collingramChristina Milian s'éclate sur la piste tournante du VIP Room St Tropez, Matt Pokora ne doit pas etre trop loinMatt et Armizy sont vraiment des melting PotesArmizy me presente Tillio Cecicco l'organisateur des soirées FarnienteArmizy et Armizettes sont de concertMatt Pokora et Jean Roch en mode total lookApres le four le moulin et le mix voilà Armizy au photocallMatt et Armizy me font YoToscana Pedri et sa copine s'éclateToscana en mode Les Bras Les Bras Les Bras !! #photostextes©fockan #fockanpourloeildetechnikart #fockanpourgettyimages #sainttropez #armizy #viproomsainttropez #jeanroch #mattpokora #christinamilian #anaispedrimonory #toscanapedri #tilliocecicco #farniente #wireimage #technikart