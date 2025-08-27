DJ Armizy Party au VIPRoom St Tropez

Toscana Fille de Jean Roch s'amuse à cette farniente Party

Matt Pokara et Jean Roch c'est une vieille amitié qui ne date pas d'hier

Je me demande parfois si Jean Roch n'essaie pas de piquer mon job ah ah

Armizy est aux platines Le choeur d'Armizettes n'est pas loin

Anais Pedri Monory femme de Jean Roch est copine de bringue avec Christiana femme de Matt Pokora

Allez les Filles: Les Bras Les Bras Les Bras pas de bras pas de chocolat

Christiana excelle au Cha Cha Cha

Elle Instagramme pic et pic et collingram

Christina Milian s'éclate sur la piste tournante du VIP Room St Tropez, Matt Pokora ne doit pas etre trop loin

Matt et Armizy sont vraiment des melting Potes

Armizy me presente Tillio Cecicco l'organisateur des soirées Farniente

Armizy et Armizettes sont de concert

Matt Pokora et Jean Roch en mode total look

Apres le four le moulin et le mix voilà Armizy au photocall

Matt et Armizy me font Yo

Toscana Pedri et sa copine s'éclate