Sebastien Peiffert, Peppone, Diana Korn, Martin Stahl and Thomas Castiglioni se sont tous retrouvés chez Jean Roch au carré VIP du VIP Room apres l'expo !

Le peintre Peppone et le Belair Galeriste Francois Chabanian aligent leurs barreaux de chaise

Diana Korn et son muse Martin Stahl

Diana et ses gardes du Korn James Goldstein et Francois Chabanian

Sebastien se pavanne entre Les Misses Sisciles, et Diana Korn

Pepone et Diana Korn sur fond de medoc de pop up poppers by Diana Korn