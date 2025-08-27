Délices Sonores St Tropez 2025

Ambiance DJ Set de DJ Jo Martins

Mosimann aux platines repère un indélicat raveur qui ne lève pas assez es bras Les Bras !

Ambiance Mosimann et son public

Le public de Mosimann

DJ Rémy Baldo aux Platines!

Mosimann au four et là au moulin

DJ Rémy Baldo et ses Baldorinnes

DJ Rémy Baldo donne le do

Le public Tropezien (c'est écrit dessus) de DJ Jo Martins

DJ Jo Martins ambiance

DJ Jo Martins ambiance

Dj Remy Baldo et DJ Jo Martins tandemment

La buvette de La rade!

Le public de Mosimann

DJ Jo Martins aux manettes

DJ Jo Martins sait mixer avec son pouce

DJ Lebot a l'ingrate tache de chauffer le début de La Partie !

DJ Gostek et son chapeau de cowboy des platines

DJ Gostek à l'oeuvre

DJ Lebot en pleine dedicace

DJ Gostek

Mosimann s'inscrit sur l'écran

Mosimann nous la joue "Leonardo à la Proue du Titanic"

Mosimann a du ressort!