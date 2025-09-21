Deauville Tribute to Kim Novak

Regard d'acier! Attention Vincent a oté ses Macaigne Bans i

Diner Binder Jewellery au Barrière Normandy entre Tournedos et la piscine de fruits rouges Eye Haidara sandwiche entre Eriq Ebouaney et Emma de Caunes

Diner Binder Jewellery en apéro Eriq Ebouaney et Emma de Caunes shabada badadent sur les planches au rythme de "Im Singing in the Sun"

Très Emue Golshifteh Farahani recoit un Deauville INA Digital Award !

La talentueuse Golshifteh Farahani est aussi une leçon d'humilité

Aloise fait sa Sauvage et gonfle le buste en bomber

Nine d'Urso en élégante valse hésitation à mille temps

Arnaud Valois libellule sur le red carpet !

Golshifteh salue son Faharan Club

Eye Haidara classieuse en little black dress

Katell Quillévéré classieuse en long black dress

"Adieu Philippine" ? Que Nenni Philippine Leroy sillonne désormais les red carpets en hors bord

Cachez moi ce nombril ! Emilie Tronche en uniforme de danseuse du ventre !

Au bras de Benjamin Millepied Kim Novak débarque. down town a Dow Ville

Chloé Jouannet en Trench court et short black sur le red carpet !

Melanie Doutey élégante avec sa robe noire assortie à son Bag en ville qu'elle cache dans son dos

Laëtitia Eïdo donne le do

Florence Loiret Caille siamoise avec Nadia Melliti

Charlotte Gabris tres cash en Kashmere !!

Les acteurs Molly Belle Wright, John Magaro et le réal Cole Webley présentent "Bugonia" Le film de la soirée !

Joy Desseigne-Barrière et Alexandre Barriere discrets mais étaient bien là !

Kim Novak et le réal du documentaire sur Kim Novak remakent "Embrasse Moi Idiot" de Billy Wilder !

Le dessus de la cheminée de Kim Novak débordent d'oscars de Cesars et autre bazar... mais la : Attention c'est quand meme un Deauville Award !

Je ne sais pas son nom mais à mon avis c'est une jolie ceinture noire (oubliée à l'hotel) de judoka !

Entre ses deux copines Zita de Deauville à Hauteville ou le contraire !