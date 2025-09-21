Deauville « Nouvelle Vague »

Le veinard Claude Lelouch/Shabada bada a le droit à la bise de Zozy Deutch /Jean Seberg

Yess Alix Benezech/juliette Greco pousse la chansonnette dans le film "Nouvelle Vague"

Guillaume Marbeck/Godard et Zoey Deutch/jean Seberg shabada badatent sur les planches du CID

Zoey Deutch /jean Seberg presente le Co realisateur Guillaume Marbeck/Jean Luc Godard : "Vous trouvez pas que Gullaume qu'il est le portrait craché de Godard avec ses Jean Luc Bans?

Zoey Deutch /jean Seberg est portée par "La Nouvelle Vague"

C'est Lelouch qui lui remet à Zoey l'accolade et le Talent award !

Kristen Stewart Yess je suis avec ma pote la fameuse Zoey Seberg !!

Qui se ressemble s'assemble Kristen Stewart et Zoey Deutch!!

Elles pourraient toutes deux jouer dans "La Blonde ou La Brune?"

Quand Kristen Stewart blague et Zoey Deutch est MDR

Pour les selfies Kristen Stewart n'est pas langue de béton

Scoop Jean Luc Godard et Jean Seberg foulent pour la &ere fois le red carpet de Deauville !

Lyna Khoudri en black and white comme les premiers films de Truffaud et de Godard !

Zoey Deutch Quand elle sourit son public est au Paradis

Lola Bessis Loreale un max sur le red Carpet

Emilie Tronche en mode "La Fiancée du Pirate' "

Benoit Magimel Fait une mastoque Apparition sur le red Carpet de Deauville

La Bel fait sa Frederique

Arrgh Quand Kristen me sourit c'et Bizoux à Byzancy

Ouais Bérengère Krief est là sous vos ovations

Florence Foresti debarque avec son gros minet d' Alexandre Kominek

Clemence Aère ses jambes avec force Poésy

Julia Vignali, Kad Merad ne font que passer

Jonathan Cohen et Kyan Khojandi bogossent

Mathieu Demy en mode cool mais moins baba

Pascale Arbillot mine de rien est une copine de trente ans !