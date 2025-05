CANNES 2025 Opening et Dinner

Fredrique Bel devait remplacer l'iconique columbia en vac et comme le flambeau n'était pas dispo elle levera un flamboyant cornet de frites qui a détroné le pop corn dans les salles obscures!

A l'OPening Dinner Eva Longoria longora un max avec son foureau à rayures black and grey

Omar Harfouch a abandonné le clavier noir et blanc de son piano pour faire des gammes sur les marcches rouges

On les as vus sur l'ecran geant du Palais puis shazam ils sont vraiment là pour de vrai Claude Lelouch et Valerie Perrin !