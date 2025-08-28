Bob Sinclar au VIP Room St Tropez

L'oeil de Technikart·28 août 2025Bob Sinclar au VIP Room St Tropez Partager Listen Now Coucou Bob !!Sourisez Bob Sinclar Sourisez !Bob Sinclar et DJ Shenkins Music (Chapeau bleu) en mode "Les bras Les Bras Les Bras !!Des Slows? OK Ca marche !! Rien que pour toi ! Allez Tape là !!Allez tous ensemble levez les 3 bras !!Impec Bob Impec !!Allez Put your hands in the Air ! Put your hands in the Air !Allez un selfie pour ma copine fan de toi BobAllez un selfie pour ma grand mere fan de toi BobAllez un bon coup de clim derrière les oreillettesYo Man !!Cool La clim et ses climettes quand vient le climaxArrête de gigoter Bob j'essaie de faisre le point !!Oui Bob sait mixer sans les mimines !!Ca y est Bob Sinclar instagramisé pour mon Réel!!Mine de rien Bob Sinclar leur fait perdre la tête !!Non Bob Sinclar n'est pas un DJ tronc la preuve il photocalle avec Jean Roch! Bob a de vraies jambes qu'on voit jamais quans il mixe !!Heureux comme Sinclar entouré de SinclarettesRevenant: Titeuf etait la pour la tof!!"Ah mon pote Jean Roch !!" #photostextes©fockan #fockanpourloeildetechnikart #fockanpourgettyimages #sainttropez #bobsinclar #viproomsainttropez #jeanroch #titof #wireimage #technikart