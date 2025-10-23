Biennale de Paname a St Ouen

L'oeil de Technikart·23 octobre 2025Biennale de Paname a St Ouen Partager Des l' entrée les installations d Emily Kofi BrouBeaucoup de monde a la patinoire de St Ouen pour cette 5 ème édition de la biennale de PanameSalomé Partouche créatrice de la Biennale et un amateur d'art en herbeLoa Mercury et Lolo LolaNatan et GloriaLes chiens déchaînés d Etienne PottierLes people déjantés de Louis BarbeAmbiance vernissageLoa Mercury chante l'identité conquiseGaëtan Vaguelsy et son crew devant son grand formatJean Samuel Halifi, Salomé Partouche avec Patrick et son frère.L univers onirique de Jojo le petit princeDes contes hyper expressifs ces oeuvres de Salomé PartoucheLeonard MartinDj Urumi et son fan number 1Ambiance vernissageLise Stouflet #art #biennale #talent #stouen #ssd93 #salomepartouche #jeansamuelhalifi #leonardmartin #louisbarbe #etiennepottier #emilykofibrou #jojolepetitprince # #agathebrahimiferron #kids #djurumy #loamercury #famille #culture #visiter #tomlellouche