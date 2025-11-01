Because Beaubourg Party 1

J'ai raté Le concert de Catherine Ringer impossible d'entrer dans la salle archicomble ! Je me contente de la retransmission par ecrans geants !!

Romain Battaglia et sa ptite Maman Christine Laaban de l'excellente galerie de La Clé !!

Ex Plasticines Marie Neuilly guinguette Marine pas Neuilly sur Mare hein !! mais dans la ZUP NAP

Mariam Doumbia du fameux duo d'atristes non voyants "Mariam et Amadou" Vous salue!

Mariam Doumbia du fameux duo d'artistes non voyants "Mariam et Amadou mène La danse

Mariam Doumbia et son guitariste on voit que le courant et les notes sans bémol passent

Voilà la joiie Miss Mali France 2025 (c'est même écrit sur l'écharoe !! Maryam Bah

Un event pour de 7 à 77 ans Ma ptite cousine Inoa à droite et ses copines sont surexcitées comme des puces numériques

Catherine Ringer "Dis Andy Dis moi Oui" sur tous les écrans de Beaubourg de France et de Navarre

Ici on fait la queue pour aller à la zone Roller

Rendons Justice à Justice qui sévit sur écrans numériques

Nalini Cazaux me présente son grand pote Sly Bianay

Nicolas Ullmann chausse du 45 fillette

Veritable homme orchestre Le comédien, rocker/DJ/ shiftshafter Nicolas Ullmann a plusieurs pompes à son arc !

Ce virtuose du skating me dit qu'il est caapable de roller à quatre pattes! Allez Chiche !!

Nicolas c'est pas prudent de telephoner au volant quand on rolle

Hilare Christine Nouviaire d'Agent Double passe en contre sens de l'Hyster et boule de gomme !!

Chloé Elbaz (a droite) me dit qu'elle est journaliste elle est venue avec sa copine Lylie Rose Franquin,

Gabrielle Lazure est là donc tout va !!