Because Beaubourg Party 1

L'oeil de Technikart·1 novembre 2025Because Beaubourg Party 1 Partager J'ai raté Le concert de Catherine Ringer impossible d'entrer dans la salle archicomble ! Je me contente de la retransmission par ecrans geants !!Romain Battaglia et sa ptite Maman Christine Laaban de l'excellente galerie de La Clé !!Ex Plasticines Marie Neuilly guinguette Marine pas Neuilly sur Mare hein !! mais dans la ZUP NAPMariam Doumbia du fameux duo d'atristes non voyants "Mariam et Amadou" Vous salue!Mariam Doumbia du fameux duo d'artistes non voyants "Mariam et Amadou mène La danseMariam Doumbia et son guitariste on voit que le courant et les notes sans bémol passentVoilà la joiie Miss Mali France 2025 (c'est même écrit sur l'écharoe !! Maryam BahUn event pour de 7 à 77 ans Ma ptite cousine Inoa à droite et ses copines sont surexcitées comme des puces numériquesCatherine Ringer "Dis Andy Dis moi Oui" sur tous les écrans de Beaubourg de France et de NavarreIci on fait la queue pour aller à la zone RollerRendons Justice à Justice qui sévit sur écrans numériquesNalini Cazaux me présente son grand pote Sly BianayNicolas Ullmann chausse du 45 filletteVeritable homme orchestre Le comédien, rocker/DJ/ shiftshafter Nicolas Ullmann a plusieurs pompes à son arc !Ce virtuose du skating me dit qu'il est caapable de roller à quatre pattes! Allez Chiche !!Nicolas c'est pas prudent de telephoner au volant quand on rolleHilare Christine Nouviaire d'Agent Double passe en contre sens de l'Hyster et boule de gomme !!Chloé Elbaz (a droite) me dit qu'elle est journaliste elle est venue avec sa copine Lylie Rose Franquin,Gabrielle Lazure est là donc tout va !!