Because Beaubourg Night2

Ce soir à Beaubourg avec Pedro Winter aux manettes c 'est la marée rouge

Ici on vient comme on est

Chez Banghalter cest Camera/Man en ombres chinoises

Ca drague partout meme dans la chenille

Eloise Valli ? Les Bras Les Bras Ls Bras ! Oui Pedro Les Voilà !

EoLise Valli malentangotte le Malentendant Ses doigts joints signifient il "I love you"? Que nenni mais plutot "Pump up the volume ""

Jory Mua n'est pas peut fière de poser pour ses 15Mn de celebrité avec Pierre Rousselet qu'on voit beaucoups dans films e series d'action

On reconnait Kelly Phoenix à ses cheveux longs ses Phoenix Bans et sa canne à pêche

Les Passagers d'un train circulant dansl'autre sens me font "ah que Coucou"

Gaspard Noe "Enter the Void" car demain ce sera plutôt "Enter the vide"

Busy P aux platines Les Pédrofan et les pedrofanettes ils sont dechainés

Boum Boum Boum oui c'est bien Busy P aux platines

Je me fais flasher par les cops tandis que je passais à la vitesse ssuoérieure!!

Pedro aux Platines on danse le Hoollie Goolie

Pedro aux Platines on danse le Chattes Chattes Chattes détonnent

Hamour Homards Alice Dhibou et Alexis Manenti attendent les quarts d'heures Amoricains

Avec La vague Hokusai du siècle certains ont l'eau à la bouche

Avec La vague Hokusai du siècle certains se jettent à l'eau Quoi !

La fin de Beaubourg c'est la faim du monde

Sur le skatefloor des gens se prennent des patins ? Non ils se prennent des gadins !

Guillaume Fedou and Alexis Lemoine s'adonnent en douce à ZEWEED

Assiya Shabi, et Fabrice de Rohan Chabot voudrait que Pedro nous repasse du Mitsouko

Duncan Breakstone et la belle Isadora Paananen ne voulaient pas rater cela

Le Dj Paikan Bleach officie au billard du carré VIP

Je suis fan Breakbot meme sans Irfane

Finalement elles préfèrent rouler en Loubouskate

Patrick ? Beaubourg c'est son Dada

Romain Breau en mode Lever de Rideau

Ca cavale sur le Skatefloor Ils ne sont pourtant pas à la traine

Christine et the Queens en plein concert sur 40 photos elle n'a validée que celle là : Alors Enjoty Tax PayersAlors

Non Marine Neuilly n'est pas une DJ Tronc la preuve elle mixe badam badam en bas dim

Marine Neuilly: Son heureux amoureux Romain Turzi et sa dulcinée en état de félicité

Sur le skatefloord Ca roule pour eux

Thmas Hardy en mode gilet Jaune

Au concert de Christine and the Queens Le President de Beaubourg Laurent Lebon le bien nommé !!

Christine and the Yoh men !

Christine the Queens et une chanteuse cassent la barraque puisqu'on va la reconstruire après tout !!