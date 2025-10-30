Asia Now 2025 0 Hotel deLa Monnaie

Anita Taylor nous fait de Leonor Fini à la turque

Le galleriste Dong Jo Chang pose avec un tableau de Manuel Ocampo representant un Dracula Philippin en embuscade

Guillaume Smets de Stems Gallery à Bruxelles presente the travail d'une peintre iranienne Arghavan Khosravi: Une femme à la lucarne de sa cellule?

La galeriste Ziwei Li Phuong pose avec un wonderbra par Oanh Phi Phi

Les galeristes Ziwei Li Phuong et Anthony Phuong presente le travail de Tran Trong Vu un peintre vietnamien qui cartonne

Guillaume Smets de Stems Gallery presente the travail d'une peintre iranienne Arghavan Khosravi La mariée était en noir?

Sunhee Choi fde la Galerie Choi & Choi presente une oeuvre hyper surrealiste socialiste de Jae Ho Jungthe

Hakea Lam, pose avec la peintre coreene Jijee Han habituée à la galerie A2Z

Claudia Carpentierr espere qu'Elie de Rothschid Jr lui offre ce joli tableau floral malgré son rhume des foins

La photographe Lara Sayilgan traite les plantes vertes en noir et blanc

Lee Hyun Joung donne sa version à la vague Hokusa! disons c'est sa Hokusai Nouvelle vague

Hiromi Tango danse la technoflorale

Hiromi Tango entame la danse des 7voiles

Sigrid de Montrond et Corine Fhima revisite Stendahl: Le Rose et Le Noir

C'est le coin du pink Paradise

Le sculpteur Wang Keping, et le peintre Huang Rui des recapéss de la Revolution culturelle et membres des Xing Xing (Les Etoiles) montantes

Les Nouveaux gardiesn de la revolution taichino pop chinoise : Fansack, rt Léo Yeung

A la revolution neo culturelle Popu Léo Yeung et ses copines préfèrent la Pop revolution Cul pour faire plus court

Park Dong Soo fait des minis geoglyphes faute d'espace

L'oeil était au fond de l'expo regardait Eunsae Lee

Ha My Nguyen sculptrice nous fait des gremlins enfaienceblancs

Le Cineaste Tran Anh Hung, et sa muse Tran Nu Yen Khe sont venus humer l'odeur de La Papaye verte dans le stand de Le Thien Bao

La Galleriste Hwayoung Yi nous presente une oeuvre sans queue ni tête de de Jeehye Songsans

La Galleriste Reina Kubo avec son air à la Juliette Greco nous presente le boulot de son artiste t Peter Mcdonald

Rusudan Khizanishvili pose avec son ttableau ou un magicien de cirque a scié menu un coffre avec une spectatrice dedans !

Un envol de papillon sauvages <flap flap

Point de Sex Toy Ou Ming pose avec quelques aubergines sculptées avant de les poeler

Pour Eunsae Lee Halloween c'est citrouille sculptée en hiver et tronche de pasteque en été

La galeriste Lê Thien Bao, et son artiste Ha My Nguyen !

Olga Kosheleva en mode Jeune fille en fleur

Saule Madiyeva pose avec un soleil bleu levant

Normalement Le Peintre Wai Ming Lung voit le monde en noir Le verrait il bientôt en vert Soulage?

Moses Tan from JW PROJECTS et sa drôle d'installation

Les Tableaux noirs ne sont pas de Soulage mais sont de Lee Jinju

de vieux meubles attendent le passage du camion débarras de La Mairie ! Non je rigole c'est une installation de Pascal Hachem.

Ici on est amateur de surf et on aime les grosses vagues genre Hokusai