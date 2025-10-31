Art BASEL Grand Palais

Zboing !! Coup de barre ? Marx et ca repart
Van Gogh de dos (on reconnait l'homme à l'oreille gauche cassée) copie "L'aspirateur tableau culte de Jean Millet que Vincent admire beaucoup
Luznell Santander, "Cedric" and Leticia Lacourdes influenceuses tres Rock
Van Guillemin est presque assortie à ce Cairn, cette pile de gros cailloux
Romain Tortevoix and Alla Goldshteyn de l'excellente Goldshteyn Saatort Gallery Sont bien là
Arretez Les Tambours! Daniel Templon et son fils Mathieu nous presente "La Paix" un tableau appaisant par les temps qui courent par Martial Raysse !
FOK_1716jpg
Affirmatif Chef on l'a retrouvée en flag Les doigts dans le pot de confiture
Le tout c'est de bloquer sa respiration et presser doucement la detente pour ne pas rater le coeur de la cible
C'est la sniper avenue ca shoote dans tous les sens
Art Basel vous offre d'édifiants cours d'anatomie
atmosphere avec une statue du foetus de veau d'or
Quelqu'un a oublié un objet suspect appelez vite les démineurs
A Art. Basel les cameraphones chauffent à mort ca instagramme un max
Patrik Gunnteg et Micaela Neveu d' "Art Mouvance" posent avec Les rocs and roll ripolin&s par Rondinone
"Air BnB" by Claire Tabouret chez Perrotin: une pub pour RZZZ Dunlopillo ?
"Big Brother is watching You" traduction de "En automne les murs ont des sonotones"
Avec Konny Steding Kammel Mennour decouvre unefemme sandwich Graffitiste pure et dure
Konny Steding et ses bonnes résolutions
Accrochées à leurs selfies ces filles ont Elles ont cru voir l'apparition de Jesus superstar
La Cène by Ai Weiwei
Cachez ces Pink Cinzaettes que je ne saurais voir
Elle chope la stereo sur son portable
Leo Yeung decouvre Cette Venus de Botticelli qui parodie Andy Warhol
Maxime Dereymez dans " danse avec les Ornithomimosaures (l'ancetre de l'autruche) "
Aliens et humain
La Maja Nue revisitée
Les Oiseaux l'affiche du film revisitée
Faut pas vendre la peau de l'ours sans l'avoir avant dézippée
Vue d'ensemble d'Art Basel
Oh oh Fuyons ! Le demon de midi s'eveille
Damned Le taggueur fou a encore frappé !