Alec Monopoly at Eden Gallery St Tropez

Alec Monopoly pose entre deux collectionneurs et son Monopoly Bernadette Bag fetiche

Au VIP Room Saint Trop il retrouve son pote Jean Roch et le hugue de dessous son gibus

Alec au photocall rachete la Yo Man Avenue

Aec va t il racheter Le VIP Room au Monopoly?

Au VIP Room ce soir là Sebastien Jondeau pose avec les Pedri brothers doinique et Jean Roch

Niki Fichaux fait le ménage à l'Eden Gallery et recupe tous le stock d'Alec Monopoly dollars

Atention Alec sait aussi Dijer ! ici entre la Djette Clara Cady et sa dulcinee Lana Ivanova Alec Monopoly fait pogotter la foule avec de la Monop Techno

Pour les non voyants et autres malentendant Alec leur sémaphore I Love you !!

Meme Mr Cresus Le ptit bonhomme milliardaire de son tableau essaie de l'imiter quand Alec Monopoly est aux platines

il applique sa marque sur toutes ses oeuvres et autre produits dérivés: tout ce qu'Alec touche se transforme forcément en or

Quand Aec est aux platines lana ivanova, Mme Monopoly, sa muse lui procure de chouettes caisses de résonnance !

Quand Ptit Cresus n'est pas en Rolls en or massf il est dans sa Monopmobile rouge décapotable

Ce soir Toutes les plus jolies femmes de St TRop se bousclent pour etre immortalisées Sous son chapeau !

Thesaurisation: Alec trop cool, pour le meme prix, double la valeur de ses tableaux en graffitant derrière leurs cadres !

Elle a toutes les qualités d'une muse Je comprends qu' lana ivanova inspire tant Alec Monopoly dans sa creation

Tiens vendue La rolls en or massif ! Allez ca s'arrose! Santé !!

Alec et sa belle entre deux dédicaces font du coupe à coupe tellement ce soir le champe coule à flots

Non Alec ne brule pas les illets de 500 comme Serge Gainsbarre il les signe et les distribue aux tropéziens nécéssiteux !!!

Scoop encore du Monop pause pour le coupe à coupe

Nous sommes bien à Saint Tropez on y voit l'eglise ND de l'assomption et le Sennequier ? il est caché par l'énorme yatch avec sa piscine olympique de Mr Crésus qui ballade sa dulcinée !

A quoi voyez vous qu'Alec dedicace le dos d'un Dyptique ?