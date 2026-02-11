Agnes b. Men

L'oeil de Technikart·11 février 2026Agnes b. Men Partager Un Model rocambolesque à l'Arsène Lupin sans canne ni Haut de forme hélasAgnes b. sandwiche au photocall entre Kim Chapiron and Nicolas MauryMathieu Amalric et son pote sont venus fan clubber Agnes b.Agnes B a le soutien inconditionnel de Marc Beauge "( Du bon usage de la cravate dans le rock'n'roll." )Manteau de cuir et cravate noire? Ines Melia en anti Bond Girl plutot en sexy KGBisteAgnes b.siamoise avec Diane RouxelBonus: Diane Rouxel en plain piedLes Zazous by Agnes b.Les Zoulous by Agnes b.Voilà un Corsaire romantique genre "Le Fils imberbe de Barbe Noir"Yesss Mazarine Pingeot was there !!Un petit coup de scottish red label ?Un sharpy sherpaShaft abandonne le cuir noir pour le blue JeanUn Rainbow Warrior façon Agnes b.Mathieu Amalric ne rate aucun show d'Agnes b.Si Fabrice de Rohan Chabot et Laurence Remila de Technikart sont Là c'est la forcement qu'il fallait etre !!Jwles fait son bad guy chez Agnes bRuby Mazuel et Rose Vidal siamoisent au front frow chez Agnes b. photostextes©fockan #fockanpourloeildetechnikart #fockanpourgettyimages #menswearfallwinter20262027 #agnesb #mathieuamalric #fabricederohanchabot #laurenceremila #mazarinepingeot #dianerouxel #inesmelia #wireimage #technikart