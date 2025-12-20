A Night at Davé/ 3 Signatures

A la Librairie 7L (Lagerfeld) Davé a le soutien de la créatrice Martine Sitbon

Au Dover Street Market La fashionista Lilly Gatins ne manque pas de piquant

Au Dover Street Market : Photo de family avec Marie Schlumberger,, Marine Bramly, son mari Serge Bramly et leur fille Carmen Bramly

Au Dover Street Market Marine Bramly, Serge Bramly et Boris Bergmann en mode triumvirat

Au Dover Street Market Francoise Piccoli et La top Mouna au sommet du podium

Au Dover Street Market Tristan Ranx est venu avec son pote Jean Francois Coen

Au Dover Street Market : Charles Morin, Junko Shimada et Davé dit Taicheung Davé, posent avec le beau book bun à saveur polaroids vintage avec de craquants beautiful pipoles bien flambés à la tsing tao et au Mei kuai lou !

Au Dover Street Market La creatrice Junko Shimada et Francoise Picoli sont des groupies de Davé

Au Dover Street Market meuh non Charles Morin ne storm pas ton brain avec "A Night at Davé" tu ne risques pas la Bankroute !!

A la Librairie 7L (Lagerfeld) Retrouvailles : Davé sandwiche allègrement entre La Top Mouna d'Yves Saint Laurent et et Paloma Picasso !

A la Librairie 7L (Lagerfeld) LaTop Mouna d'Yves Saint Laurent et et Paloma Picasso afficionada d'Yves Saint Laurent tandemment chez Davé !

A la Librairie 7L (Lagerfeld) : Chez Davé, il n'y avait jamais de menu C'est Davé qui décidait ce que vous allez manger... Aujourd'hui Davé a retrouvé le mythique menu 'de chez Davé" ! Tout en images !

A la Librairie 7L (Lagerfeld) Eva Ionesco, ici avec Paul Delmas , ne rougit pas de son soutien à Davé !

A la Librairie 7L Ex Top Model Christine Bergstrom a t elle remis la Cover avec Pierre Grillet ?

A la Librairie 7L (Lagerfeld) Davé a le soutien d'Ultra Orange : Pierre Emery et Gil Lesage !

Au Vesper Room Eve Bitoun est evnue soutenir Davé

Au Vesper Room Le PDG de Fitz Group Guillaume Benard sandwiche entre Davé et Vanessa Bellugeon de l'Officiel !

Au Vesper Room Davé devrait aussi écrire une dédicace pour Topo Chico le caniche savant d'Olivier Zahm en ouaf ouaf litteraire

Au Vesper Room Olivier Zahm tient son hot dog de Topo Chico en courte laisse !

Au Vesper Room Dominique Busso et Monika Kowalska font des Forberies !

Au Vesper Room Anna Sherbinina siamoise avec Renaud Francois

Au Vesper Room A quoi voyez vous que Caterine est Baba de Davé ?

au Vesper Room: Catherine Baba avec sa toque simili panther, sa doudoune simili yellow Yeti et son Davé original !!

Au Vesper Room cette Demoiselle dont je ne retrouve plus le nom est une artiste iranienne

Au Vesper Room Davé reve de teindre sa barbe en pink panther façon Marie Beltrami !!

Au Vesper Room, Marie Beltrami, Cedric Lollia, Virginie Darbon ne sont pas un petit groupuscule pour soutenir Davé Président bien au contraire !!

Au Vesper Room C'est la Davé Supporters family Charles Morin, Lila Salet, Boris Bergmann, Samuel de Loth and Thaïs Rebaudieres

Au Vesper Room L'editeur de Davé Charles Morin et l'actrice Lilas Salet reconnaissent le Ah que coucou qui sort de mon nikon !

A la Librairie 7L (lagerfeld) L'écrivain Serge Bramly,est venu avec sa femme Marine Bramly que j'ai connue dans les années Palace