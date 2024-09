7 EXCELLENTES RAISONS DE S’ENVOLER POUR TENERIFE

Située à seulement quatre heures de Paris, la plus grande île de l’archipel espagnol des Canaries, qui abrite le Teide, un volcan endormi, est aussi réputée pour son carnaval, ses piscines naturelles et ses plages de sable noir.

Le Teide

Classé au patrimoine mondial de l’Unesco, le Parc national du Teide se trouve au centre de Tenerife et abrite le point culminant de l’Espagne : le Teide, un volcan endormi qui s’élève à 3 718 mètres. Ce parc de 19 000 hectares, le plus grand des Canaries, offre des paysages variés où se mêlent une faune et une flore riches et diverses. Parmi les curiosités les plus exceptionnelles, on trouve des cratères et des coulées de lave pétrifiées, témoins des éruptions volcaniques qui ont façonné l’île, donnant au sable de ses plages et aux pavés de ses rues une teinte noire caractéristique.

Le Teide, véritable colosse, domine l’île et impressionne d’autant plus que les fonds marins alentour plongent à 3 000 mètres de profondeur. Le parc national qui entoure le volcan préserve des paysages volcaniques stupéfiants, presque martiens, offrant de belles possibilités de randonnées. C’est également l’un des lieux les plus propices au monde pour l’observation des étoiles. L’ascension pédestre jusqu’au sommet, notamment au clair de lune pour assister au lever du soleil sur une mer de nuages, est une expérience inoubliable. Pour ceux qui préfèrent un accès plus direct, une montée en téléphérique permet également de grimper en haut du Teide !

Los Gigantes

Situé sur la côte ouest de Tenerife, au nord de Puerto Santiago, Los Gigantes est un site spectaculaire où de gigantesques falaises, appelées les « falaises des géants », plongent à pic dans l’océan. Ces falaises impressionnantes, dont la hauteur varie entre 300 et 600 mètres, continuent sous l’eau, avec des racines qui s’enfoncent jusqu’à 30 mètres de profondeur, ce qui en fait un lieu privilégié pour les amateurs de plongée.

Pour apprécier pleinement la grandeur de ces murs de pierre monumentaux, rien ne vaut une excursion en bateau au pied des falaises, où l’on se sent minuscule face à leur immensité. La vue depuis le sommet est également impressionnante, mais une sortie en mer permet de découvrir une perspective unique et observer dauphins et baleines. Los Gigantes est aussi un endroit idéal pour se détendre. Les visiteurs peuvent s’allonger sur la plage de sable noir en admirant la vue sur l’île voisine de La Gomera…

Santa Cruz

Santa Cruz de Tenerife, ancienne capitale des Canaries jusqu’en 1927, est une ville qui a su évoluer tout en conservant son charme et son authenticité. Bien qu’elle se soit dotée de quartiers modernes, elle séduit par ses églises, ses musées, et ses rues pittoresques aux maisons aux couleurs vives.

L’un des symboles de la ville est l’Auditorio de Tenerife, une structure immaculée qui rappelle l’opéra de Sydney. En se promenant le long de la digue près de l’océan, il ne faut pas manquer les rochers décorés de portraits des artistes internationaux ayant performé dans cet auditorium emblématique.

Le cœur de la ville s’articule autour de l’immense Plaza de España, que l’on atteint en longeant les quais. On découvre des coins comme la charmante Plaza San Francisco, ombragée par de majestueux arbres centenaires, ainsi que le kiosque de la Plaza del Principe de Asturias et le Parque García Sanabría, qui abrite une grande variété d’espèces végétales.

Pour goûter aux spécialités locales, une visite au Mercado Nuestra Señora de África s’impose. Ce marché municipal animé regorge de fleurs, de fruits et de légumes de saison. Enfin, pour plonger dans l’histoire de Santa Cruz, il faut se diriger vers l’Iglesia de la Concepción, qui donne accès à l’un des plus anciens quartiers de la ville.

Anaga

Située au nord-est de Tenerife, la région d’Anaga est un joyau naturel, classé réserve de biosphère par l’UNESCO. Un lieu idéal pour les amoureux de la nature, où chaque pas révèle un nouvel aspect de la biodiversité exceptionnelle de Tenerife. Ce territoire préservé abrite une forêt de lauriers millénaire, vestige de l’ère tertiaire, où s’épanouissent des fougères géantes, des lichens, et des plantes endémiques comme la violette de Teide. La faune y est tout aussi remarquable, avec des espèces uniques comme le lézard des Canaries, la chouette effraie, et le pigeon de Bolle, un oiseau rare que l’on ne trouve que dans cette région. Les sentiers de randonnée offrent des vues imprenables sur l’océan Atlantique, tout en traversant des crêtes escarpées et des vallées profondes, ponctuées de petits villages traditionnels perchés à flanc de montagne.

El Caletón

El Caletón, situé à Garachico sur la côte nord de Tenerife, est une destination incontournable pour les amateurs de baignade en pleine nature. Le site est composé de piscines naturelles formées par les coulées de lave après l’éruption volcanique de 1706, qui a redessiné le littoral. L’eau cristalline de l’Atlantique s’engouffre dans ces bassins, offrant un cadre spectaculaire pour se rafraîchir tout en admirant les vues imprenables sur l’océan, et les poissons multicolores visibles dans les eaux peu profondes. Les roches volcaniques noires contrastent magnifiquement avec le bleu intense de la mer, créant un paysage d’une beauté brute.

A quelque pas, l’Hôtel Rural La Quinta Roja, est un havre de paix chargé d’histoire. Installé dans un manoir du XVIIe siècle, cet hôtel boutique séduit par son architecture traditionnelle canarienne, avec ses patios fleuris, ses balcons en bois sculpté, et son atmosphère authentique. Son restaurant, Silogia, est une adresse incontournable pour les gourmets. Ici, la cuisine locale est mise à l’honneur avec une touche contemporaine. Papas arrugadas con mojo : petites pommes de terre canariennes cuites avec leur peau et servies avec les traditionnelles sauces mojo, cherne grillé, un poisson local, servi avec des légumes de saison et une sauce légère au citron, ou cochinillo confitado, cochon de lait confit, tendre et juteux, accompagné d’une purée de patates douces et d’une réduction de vin local, enchanteront vos papilles.

Carnaval

Le Carnaval de Tenerife, l’un des plus grands et des plus spectaculaires au monde, est une explosion de couleurs, de musique, et de joie de vivre. Chaque année, Santa Cruz de Tenerife se transforme en une scène de fête ininterrompue pendant plusieurs semaines. Les festivités débutent avec l’élection de la Reine du Carnaval, où les candidates défilent dans des costumes époustouflants, ornés de plumes, de paillettes, et de pierres précieuses, pesant parfois jusqu’à plusieurs dizaines de kilos. Les rues de la ville sont ensuite envahies par des défilés gigantesques, où chars et danseurs paradent au son des orchestres de samba et des rythmes latinos. Parmi les moments forts, on trouve le Coso, un défilé spectaculaire qui attire des milliers de spectateurs, et l’Enterrement de la Sardine, une cérémonie burlesque qui marque la fin des célébrations avec un cortège funèbre et des feux d’artifice. De jour comme de nuit, l’atmosphère est électrique, avec des concerts, des danses, et des fêtes qui se prolongent jusqu’à l’aube.

La Laguna

La Laguna, officiellement connue sous le nom de San Cristóbal de La Laguna, est un véritable joyau architectural,avec ses rues pavées, ses bâtiments coloniaux colorés, et ses églises élégantes. Les visiteurs peuvent découvrir des trésors architecturaux tels que la cathédrale de La Laguna, le Palais de Nava, ou encore l’église de la Concepción, dont la tour offre une vue panoramique sur la ville. La ville est également un centre culturel vibrant, abritant l’une des plus anciennes universités des Canaries, et un lieu de rencontre pour les amateurs de gastronomie, avec ses nombreux bars à tapas et restaurants proposant une cuisine locale authentique. Les marchés de la ville, comme le Mercado de la Laguna, regorgent de produits frais et de spécialités canariennes.

Situé au cœur de San Cristóbal de La Laguna, La Laguna Gran Hotel est un établissement élégant qui combine confort moderne et charme historique. Ce boutique hôtel, installé dans un bâtiment rénové du 18ème siècle, offre une atmosphère sophistiquée tout en préservant des éléments architecturaux traditionnels. Le restaurant de l’hôtel, apprécié pour son ambiance raffinée, propose une cuisine innovante qui fusionne traditions locales et influences internationales.

Vins et gastronomie

Tenerife est une destination gastronomique fascinante, où la cuisine locale se marie parfaitement avec des vins saboureux offrant une expérience culinaire riche et variée. L’île est réputée pour ses produits frais et ses plats traditionnels, comme les papas arrugadas avec mojo, les gofios, et les cherne.

Les vins de Tenerife, issus de vignobles situés dans des terroirs volcaniques, sont également remarquables, avec des notes minérales et des arômes complexes. Les cépages locaux comme le Listán Negro pour les rouges et le Listán Blanco pour les blancs, sont particulièrement prisés. Pour découvrir l’histoire et l’importance viticole de Tenerife, une visite au Museo Casa de Vino à El Sauzal, et son restaurant, est incontournable. Ce musée du vin, situé dans une maison traditionnelle canarienne, offre un aperçu de l’histoire viticole de l’île. Les visiteurs peuvent visiter une expo sur les méthodes de vinification traditionnelles, les outils historiques, et les différentes variétés de raisins cultivés sur l’île. Le musée propose également des dégustations de vins locaux, permettant aux visiteurs de savourer les produits des vignerons de Tenerife tout en apprenant sur leur processus de production.

Pour une expèrience culinaire des plus authentiques dans un cadre rustique, ne manquez pas le Bodegón Campestre. Vous y trouverez des ragoûts savoureux préparés avec des viandes locales, et des grillades à tomber !

Pour une expérience plus raffiné et tournée vers les produits de la mer, direction La Masía del Mar à La Caleta. Nichée dans un cadre élégant et contemporain, le restaurant se distingue par son ambiance à la fois chic et décontractée. Paellas aux fruits de mer, coquilles Saint-Jacques grillées, risotto aux gambas, tous préparés avec une attention méticuleuse aux détails et une présentation soignée !

Y aller : avec Vueling

Compagnie aérienne low-cost de référence en Europe, basée à Barcelone en Espagne, Vueling est acteur majeur du voyage entre la France et l’Espagne ! En France, un passager sur trois choisit Vueling pour ses voyages vers l’Espagne. En pleine croissance, Vueling propose un réseau de 250 routes reliant 30 pays, avec 200 000 vols annuels et plus de 34 millions de passagers transportés en 2023.

Le marché français est une priorité pour Vueling. La compagnie est le deuxième plus grand opérateur à l’aéroport d’Orly en termes de capacité et propose 29 destinations au départ de cet aéroport, y compris une nouvelle liaison Paris-ORY>Londres-LHR depuis le 7 avril 2024. Vueling est également présente dans d’autres villes françaises telles que Bordeaux, Lyon, Marseille, Nantes et Nice.Paris (ORY)-Ténérife (TFS) : à partir de 45€ TTC l’aller-simple.

Le vol est opéré avec 3 vols directs par semaine les mercredis, vendredis, samedis pendant la saison estivale (jusqu’au 31 octobre) et toute l’année en quotidien via Barcelone.

https://www.vueling.com/fr

Par Sébastien Bardos