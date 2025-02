VANCOUVER : TROIS SYLLABES, MILLE HORIZONS

Vancouver, joyau de la côte ouest canadienne. La ville où l’urbanisme moderne se marie harmonieusement à une nature époustouflante. Que vous soyez amateur de plein air, passionné de culture ou fin gourmet, Vancouver a de quoi combler toutes vos envies. La preuve par 12 !

Vancouver : trois syllabes qui invitent au voyage, à une aventure où la nature et l’urbanisme s’épousent avec délice. Capitale économique de la Colombie-Britannique, cette ville dynamique, encore méconnue de nombreux voyageurs européens, s’est hissée au sommet des classements des villes les plus agréables à vivre. Un cadre de vie exceptionnel qui ne doit rien au hasard.

Située entre l’océan Pacifique et la chaîne Côtière, avec en toile de fond les montagnes Rocheuses, Vancouver est une métropole aux contrastes saisissants. D’un côté, le détroit de Géorgie et ses longues plages bordant la ville, comme Kitsilano Beach Park ou Half Moon Bay Beach, où l’eau reste étonnamment calme pour un rivage océanique. De l’autre, des forêts primaires et des reliefs escarpés, véritables terrains de jeu pour les amateurs de randonnée, de ski ou de kayak. Et entre les deux, un port libre de glace, fait rare sous ces latitudes, favorisé par un climat tempéré qui rend les hivers plus doux et les étés plus cléments que dans le reste du Canada.Mais Vancouver ne se résume pas à son décor naturel époustouflant.

C’est aussi une ville cosmopolite, où près de la moitié de la population est d’origine étrangère. Son Chinatown, le deuxième plus ancien et plus peuplé du Nouveau Monde après celui de San Francisco, en est un vibrant témoignage. Ses quartiers animés, comme Gastown et ses lampadaires victoriens, Kitsilano et son ambiance bohème, ou Yaletown et son atmosphère branchée, fourmillent d’énergie et de diversité. Ici, les buildings de verre se mêlent aux espaces verts, et l’air marin se respire au détour d’une balade sur le seawall, cette promenade emblématique qui longe le Pacifique jusqu’aux élégantes résidences du West End. Vancouver est une ville qui se vit pleinement, une métropole qui allie les plaisirs d’une vie urbaine trépidante à une proximité immédiate avec la nature. Que ce soit pour une escapade en pleine montagne, une sortie en kayak dans la baie ou un dîner dans l’un de ses innombrables restaurants aux influences du monde entier, chaque expérience y est une invitation à la découverte. Une destination qui séduit, qui intrigue, et qui, une fois visitée, laisse un goût d’évasion qu’on n’oublie pas… 12 incontournables pour découvrir cette ville aux mille facettes !

Explorer le parc Stanley

Considéré comme le joyau de Vancouver, le parc Stanley s’étend sur plus de 400 hectares de forêts luxuriantes, de jardins impeccablement entretenus et de plages paisibles. Le Seawall, une promenade de 9 km qui ceinture le parc, est idéal pour une balade à pied ou à vélo, offrant des vues imprenables sur la baie Burrard, les montagnes North Shore et le centre-ville. Ne manquez pas les totems autochtones, symboles emblématiques de la culture des Premières Nations, situés près de Brockton Point. Le parc abrite également l’Aquarium de Vancouver, où vous pouvez observer la richesse de la faune marine locale.

Visiter l’île Granville

Ancien quartier industriel transformé en centre artistique, l’île Granville est un lieu incontournable pour les amateurs de culture et de gastronomie. Le marché public de Granville Island est réputé pour ses étals colorés proposant des produits frais locaux, des fromages artisanaux, des pâtisseries alléchantes et une variété de plats internationaux. Les ruelles pavées environnantes sont bordées de galeries d’art, de théâtres et de boutiques artisanales, offrant une atmosphère bohème unique. C’est également un excellent endroit pour assister à des spectacles de rue ou pour profiter d’une vue pittoresque sur le port depuis les quais.

Traverser le pont suspendu de Capilano

Pour une expérience palpitante, rendez-vous au pont suspendu de Capilano, situé à environ 15 minutes du centre-ville. Construit en 1889, long de 137 mètres et perché à 70 mètres au-dessus de la rivière Capilano, ce pont offre une vue spectaculaire sur la forêt pluviale tempérée environnante. Le parc propose également le « Treetops Adventure », une série de passerelles suspendues reliant les cimes des arbres, et le « Cliffwalk », un sentier étroit accroché à la falaise offrant des perspectives vertigineuses. Des visites guidées sont disponibles pour en apprendre davantage sur l’écologie locale et l’histoire des Premières Nations.

Découvrir le quartier historique de Gastown

Avec ses rues pavées, ses lampadaires vintage et ses bâtiments victoriens restaurés, Gastown est le berceau historique de Vancouver. Le quartier est célèbre pour son horloge à vapeur emblématique, l’une des rares encore en fonctionnement dans le monde, qui siffle et libère de la vapeur toutes les 15 minutes. Gastown regorge de boutiques indépendantes, de galeries d’art contemporain, de cafés branchés et de restaurants gastronomiques. Le soir, le quartier s’anime avec une scène nocturne dynamique, offrant une variété de bars à cocktails, de pubs et de clubs de jazz.

Profiter des plages de Kitsilano

Pour une journée de détente, dirigez-vous vers Kitsilano, affectueusement surnommé « Kits » par les locaux. Kitsilano Beach est réputée pour son sable doré, ses eaux calmes et ses vues panoramiques sur le centre-ville et les montagnes environnantes. Le quartier offre également une piscine extérieure chauffée d’eau salée, la plus grande du Canada, idéale pour une baignade rafraîchissante. Les rues avoisinantes regorgent de cafés artisanaux, de boutiques de mode locales et de restaurants proposant une cuisine variée, reflétant le style de vie décontracté et healthy de la communauté.

Monter au sommet de Grouse Mountain

Accessible en téléphérique via le Skyride, Grouse Mountain est une destination prisée toute l’année. En hiver, la montagne se transforme en station de ski et de snowboard, avec des pistes pour tous les niveaux. En été, elle offre une multitude d’activités de plein air, notamment des sentiers de randonnée comme le célèbre « Grouse Grind », une ascension ardue de 2,9 km. Au sommet, vous pouvez profiter de spectacles de bûcherons, observer des ours en réhabilitation au refuge pour la faune, ou simplement admirer la vue panoramique sur Vancouver, l’île de Vancouver et, par temps clair, jusqu’aux États-Unis.

Visiter le Musée d’anthropologie de l’Université de la Colombie-Britannique

Situé sur le campus de l’Université de la Colombie-Britannique, le Musée d’anthropologie est mondialement reconnu pour sa collection d’art et d’artefacts des Premières Nations de la côte nord-ouest du Pacifique. Parmi les pièces maîtresses, on trouve des mâts totémiques impressionnants, des sculptures sur bois, des céramiques et des textiles. Le bâtiment lui-même, conçu par l’architecte Arthur Erickson, est une œuvre d’art, avec de vastes espaces vitrés offrant une vue sur le détroit de Géorgie. Des expositions temporaires présentent également des cultures du monde entier, faisant du musée une destination éducative enrichissante.

Flâner dans le jardin botanique VanDusen

Situé en plein cœur de Vancouver, le jardin botanique VanDusen est un véritable havre de paix, s’étendant sur 22 hectares et abritant plus de 7 500 espèces et variétés de plantes du monde entier. Ce jardin est divisé en plusieurs sections représentant des écosystèmes variés : forêts tropicales, jardins méditerranéens, prairies alpines et bien d’autres. L’une des attractions phares du jardin est son impressionnant labyrinthe de haies de cèdres, un défi ludique pour les visiteurs de tous âges. En parcourant les sentiers sinueux du jardin, vous découvrirez également des étangs paisibles peuplés de canards et de carpes koï, des sculptures artistiques disséminées dans le paysage, ainsi que des pavillons pittoresques offrant des points de vue idylliques. Chaque saison apporte son lot de merveilles : au printemps, les cerisiers et les magnolias explosent en fleurs, tandis qu’en automne, les érables japonais enflamment le jardin de teintes rouge et or. En hiver, le Festival des lumières de VanDusen transforme le site en un véritable conte de fées avec des illuminations spectaculaires.

Participer à une excursion d’observation des baleines

Vancouver est l’un des meilleurs endroits au monde pour observer les baleines, en particulier les orques résidents du sud qui peuplent les eaux au large de la Colombie-Britannique. Plusieurs compagnies proposent des excursions en bateau au départ de Vancouver, offrant aux visiteurs la chance d’apercevoir ces majestueux mammifères marins ainsi que des baleines à bosse, des marsouins, et même des lions de mer. La période idéale pour cette activité s’étend d’avril à octobre. La région est également un lieu privilégié pour en apprendre davantage sur la conservation marine et les efforts de protection des espèces en danger. Les guides naturalistes à bord enrichissent l’expérience en partageant des anecdotes fascinantes sur ces créatures impressionnantes.

S’immerger dans la scène culinaire de Richmond

À seulement 20 minutes en voiture de Vancouver, Richmond est une véritable Mecque gastronomique, en particulier pour les amateurs de cuisine asiatique. Avec l’une des plus fortes concentrations de restaurants chinois authentiques en Amérique du Nord, la ville est célèbre pour ses dim sum raffinés, ses nouilles ramen et ses fruits de mer d’une fraîcheur inégalée. Le marché nocturne de Richmond, qui se tient chaque été, est une explosion de saveurs et de couleurs, où l’on peut goûter des spécialités comme les brochettes japonaises yakitori, les pancakes taïwanais et les fameuses bubble waffles. L’expérience est sensorielle et immersive, idéale pour les gourmands en quête de découvertes exotiques.





Visiter le Chinatown de Vancouver

Le Chinatown de Vancouver est l’un des plus anciens et des plus grands d’Amérique du Nord. Marchez sous l’imposante Millenium Gate, explorez le jardin classique chinois Dr. Sun Yat-Sen, un havre de paix avec son architecture traditionnelle. Les dim sum du weekend sont une expérience culinaire à ne pas manquer. La rue Keefer regorge de boutiques exotiques et d’histoire culturelle.

Prendre un hydravion avec Harbour Air Seaplanes

Pour une perspective unique, prenez un hydravion de Harbour Air pour un tour autour de Vancouver. Ces vols offrent des vues inégalées des montagnes, des forêts, et du littoral. C’est une aventure mémorable où vous pourrez peut-être même apercevoir des baleines ou des orques depuis le ciel. Les vols vers les îles environnantes comme Bowen Island ajoutent une dimension supplémentaire à votre expérience de voyage

Où dormir ?

Rosedale on Robson

Au cœur du centre-ville de Vancouver, le Rosedale on Robson propose des suites spacieuses avec salon séparé, kitchenette et vue panoramique sur la ville. Idéalement situé à quelques minutes de BC Place, Rogers Arena et Yaletown, il permet un accès facile aux boutiques et restaurants de la rue Robson. L’hôtel offre une piscine intérieure, un sauna et une salle de sport, parfaits pour se détendre après une journée d’exploration. Son confort, son service soigné et son excellent rapport qualité-prix en font une adresse prisée des voyageurs.

Hôtel Saint Regis Vancouver

Le Saint Regis Hotel est un boutique-hôtel élégant situé en plein cœur du centre-ville de Vancouver, à seulement quelques minutes à pied de Gastown, du front de mer et du quartier financier. Fondé en 1913, cet hôtel de style Art déco allie charme historique et modernité, avec des chambres récemment rénovées offrant une literie de luxe, des salles de bain en marbre, des télévisions à écran plat et des bureaux ergonomiques pour les voyageurs d’affaires. Le petit-déjeuner gourmet est inclus dans chaque séjour, ainsi que le Wi-Fi haut débit, les appels longue distance et l’accès à un centre de remise en forme voisin. Son pub-restaurant sur place, le Saint Regis Bar & Grill, propose des plats savoureux dans une ambiance détendue.

Par Sébastien Bardos