LES COUPS DE CŒUR EN CETTE FIN D’ANNÉE 2024. NEUF PRODUITS DANS L’AIR DU TEMPS PAR SERGE ADELFANG

En rendant hommage à la R5 originelle, la marque a réussi un bon coup ! C’est plus qu’un clin d’œil nostalgique à l’un de ses modèles phares qui ont fait le succès de Renault. Son but est d’en faire de nouveau une icône. Pour cela Renault a mis les moyens (voir l’interview d’Arnaud Belloni le directeur marketing dans le n° 280 Technikart). Une volonté de faire du neuf en gardant ce côté rétro mais en ne la proposant qu’en électrique. Renault a poussé le concept en créant des points de vente qui rappellent les anciennes concessions. C’est un nouveau format de distribution compact et immersif implanté en hypercentre. Evidement Paris , une vingtaine d’autres sites verront le jour à Séoul, Bruxelles, Milan, Rome, Rotterdam, Madrid, Londres, Berlin, Medellín.

J’ai pu tester la 5 E-Tech dans le sud de la France avec le modèle équipé de la plus grosse batterie de 52 kWh (410 km d’autonomie WLTP). Tout de suite on est attiré par le style néo-rétro avec de nombreux clins d’œil à la R5 originelle comme les deux coloris pop rétro vert et jaune. Le look est réussi et l’habitacle est confortable et en finition techno les sièges sont en jean. La console est nouvelle avec un écran central de 10 pouces sur toutes les versions. Renault a initié aussi un partenariat avec Canal+. Au volant la conduite est fluide avec une direction assez directe en revanche la récupération d’énergie n’a que deux réglages sans être très intense. Pour rester toujours dans le concept de la première R5, l’indicateur de charge est à la place de la prise d’air de l’ancien modèle, ce qui a conduit Renault a installé la trappe de recharge à l’avant droit de la voiture. Le logo 5 a cinq barres pour indiquer le niveau de recharge de la voiture. On a pu découvrir à l’occasion du dernier mondial le look de la future Renault 4 E-Tech Electric et la marque prépare des actions pour montrer la polyvalence de celle-ci. Une version de la Renault 5 E-Tech électrique avec batterie 40 kWh est maintenant disponible à la commande. La version testée déjà très bien équipée démarre à 33 490 €.

Honor Magic V3

Le marché des smartphones pliables n’est plus un gadget. Honor réussit un tour de force en faisant croire que l’on a un smartphone classique avec ses 9,2 cm d’épaisseur alors qu’il s’agit d’un modèle pliant qui s’ouvre en deux. C’est le plus fin du marché. Il se glisse facilement dans une poche et son écran externe est excellent. Le grand écran interne est aussi de bonne facture et la pliure est presque invisible. Il a les prestations d’un smartphone haut de gamme avec ses 512 GO et son bloc photo. Il intègre même les filtres développés en partenariat avec Harcourt. Il se charge rapidement. Prix tarif 1599 €

Focal Diva Utopia







C’est leur première enceinte active connectée sans fil, ainsi après ses casques, la marque continue à « couper le fil » Toujours pas de compromis sur la qualité audiophile. Cette enceinte colonne haut de gamme à 3 voies bass-reflex est très facile d’installation, aucun câble ne relie la paire et aucune amplification externe n’est nécessaire. La Diva Utopia combine tous les protocoles d’une enceinte qui se veut connectée, bien sûr elle est Bluetooth, Airplay 2, Google Cast pour le plaisir d’écouter sa musique issue des nombreuses plateformes de streaming. Elle se connecte aisément à une télévision, offrant une nouvelle manière de profiter du son de son téléviseur. Elle s’appaire aussi aux systèmes domotiques pour une parfaite intégration aux maisons connectées. Pour en profiter pleinement une pièce d’un certain volume est nécessaire. Pour le design l’enceinte combine un design profilé ce qui lui donne un look moderne aérien. La distinction se poursuit avec le choix de la feutrine, un matériau écoresponsable qui renforce ce côté novateur. Les codes design Utopia sont également au cœur de l’enceinte, comme la double grille rouge et noire du tweeter ou le ruban en aluminium brossé qui l’entoure formant un symbolique Yin & Yang. Une application Focal & Naim dédiée fait encore plus rentrer la Diva Utopia dans l’air du temps. 35 000 € l’ensemble.

Xgimi MoGo 3 Pro et Xgimi Elfin Flip







Coup double de la marque avec ces deux picoprojecteurs. Le Xgimi GIMI MoGo 3 Pro intègre le système d’exploitation Google TV à la différence de l’Elfin Flip avec son Xgimi OS. Tous les deux sont axés sur la portabilité et de bonnes performances. Pour ces deux modèles la correction automatique de la distorsion trapézoïdale s’opère selon l’endroit de la projection. La mise au point automatique est rapide et permet aussi d’éviter les obstacles. Un point important ils sont très silencieux.

Pour le MoGo 3 c’est son design couleur métal qui interpelle. Fermé et sur son trépied il fait penser à un lampadaire cylindrique. On peut l’orienter aussi bien face à un mur que vers le plafond. Son trépied amovible intègre une batterie lui permettant d’être plus nomade que son petit frère Elfin Flip qui n’a pas de batterie intégrée. La base est stable pour l’installer sur n’importe quelle surface. Elle comporte deux hautparleurs qui diffusent un son correct et peut aussi servir d’enceinte Bluetooth. On ne s’attend pas à une image 4K mais son usage nomade et adaptable à toutes les possibilités de projection fait oublier la qualité honnête sans plus de l’image. MoGo 3 est à 500 €







L’avantage du Elfin Flip c’est sa compacité, son poids plume de 1,18 kg, son côté plus nomade même s’il doit être branché sur une prise électrique (celle fournie est imposante). Fermé, il fait penser à un livre que l’on peut glisser dans un sac sans problème. Il est très stable avec son support réglable à 150° pour une projection même au plafond. Netflix est intégré d’office. Une prise HDMI donne La possibilité de diffuser du contenu depuis un Steaming Stick ou via le Wi-Fi ou le Bluetooth. Ainsi on corrige l’absence de Google TV. 399 €

Pilot Capless Seashore

Tout le monde connaît la large gamme des stylos Pilot, moins la division Haute écriture de la marque dont fait partie le Pilot Capless. Ne cherchez pas la plume, c’est un stylo-plume rétractable sans capuchon d’où son nom et ce n’est vraiment pas un gadget. Il a vu le jour en 1963 à Tokyo. Il suffit d’appuyer sur le bouton du haut pour voir apparaitre la plume comme on le fait avec un stylo à bille. Ce qui ne l’empêche pas d’être robuste, léger, pratique et fonctionnel. Eviter tout de même de cliquer sans arrêt sur le poussoir ! Avec sa taille de 14 cm, pas de souci pour le glisser en toute sécurité dans sa poche ou son sac. Il est équipé d’une plume japonaise en or18 carats disponible en trois tailles de plumes : Fine, Moyenne ou Large. Il peut se remplir avec un convecteur ou avec des cartouches d’encre Pilot. Chaque année, le Pilot Capless sort une édition limitée dont le nombre de stylos s’aligne sur l’année. Le Capless Seashore 2024 s’inspire des nuances des couleurs des plages au coucher du soleil. Le dégradé de bleu et de nacre rappelle les eaux turquoise de l’océan et les plages de sable blanc. Disponible en boutique dans un coffret cadeau exclusif. Prix : 348€ TTC

Duux Threesixty 2

Le design est très important pour cette marque néerlandaise. On en a un exemple avec ce chauffage à 360° ultra performant qui ressemble à une enceinte Bluetooth. Ce chauffage en céramique, bien qu’il soit compact, a une puissance de 1 800 watts et dispose d’un ventilateur intégré. Résultat : il accélère le réchauffement en chauffant une pièce deux fois plus vite qu’un chauffage conventionnel. Silencieux, il se commande depuis les boutons situés à l’avant ou via l’application Duux et même avec les assistants vocaux comme Google Assistant et Alexa. Il est donc possible de contrôler votre appareil de n’importe où dans le monde, de définir jusqu’à 7 programmes et aussi d’obtenir un aperçu de l’évolution de la qualité de votre air. Prix : 99,99 €.

Philips S9000 Prestige





Ce nouveau rasoir haut de gamme est toujours à tête rotative ce qui a fait le succès de la marque. Il se manipule facilement pour un rasage précis, en douceur n’agressant pas la peau. Son niveau sonore est faible et son autonomie est excellente. On y trouve aussi un détecteur de mouvements avec trois niveaux de puissance. Il se recharge sur une base par induction qui peut aussi recharger son smartphone. Il est possible de le recharger en seulement 5 minutes pour effectuer une coupe entière. Il peut être utilisé à sec ou sous l’eau. Fini les remplacements de têtes tous les 2 mois, celles-ci restent en parfait état d’utilisation pendant deux ans d’utilisation grâce au kit Quick Clean Pod de nettoyage inclus. 379,99€.

Lexar SL500M SSD Externe 2To avec son kit magnétique







Ce disque dur de poche, ultra compact, léger, discret s’adapte dans différents usages. Il est ultra rapide pour les transferts de données. Il suffit de connecter le Lexar SL500 pour transférer et libérer de l’espace sur son téléphone ou sa caméra en quelques instants. Ce niveau de performance fera le bonheur de ceux qui veulent transférer photos ou vidéos. Idéal pour les créateurs de contenu, les photographes. Le Lexar SL500 est également compatible avec les smartphones dotés de ports USB-C. Cette fonctionnalité offre la possibilité de libérer la mémoire d’un téléphone directement sur le SSD. Son support magnétique permet de le fixer au dos de son smartphone pour permettre des prises de vue haute vitesse. Ainsi le transfert sur son ordinateur est facilité. Ce qui permet à tout moment de consulter, enregistrer, transférer, et transporter ses fichiers en toute sécurité avec sa capacité de 2To. 259 €

Livlab HoomBand Ultimate

On connait les masques pour occulter la lumière quand on veut se reposer ou dormir et les boules Quies pour se protéger du bruit. Le masque HoomBand Ultimate ergonomique et immersif, en fibre de bambou, a l’avantage de combiner un masque de nuit et un casque audio sommeil Bluetooth. Les écouteurs sont plats avec une autonomie de 8 heures. Il est 100% occultant avec plus de 300 heures de contenus audios pour s’endormir rapidement avec des sons apaisants, des séances de méditations. Il suffit de le placer sur les yeux et de se laisser guider pour une relaxation profonde qui prépare son sommeil. Les contenus sont ponctués de techniques d’endormissement qui invitent à lâcher prise : hypnose, cohérence cardiaque, ASMR, fréquence binaurale. 87 €.

