Indonésie sauvage : de Bornéo à Raja Ampat

Archipel aux mille visages, l’Indonésie est une terre de contrastes où la nature s’exprime dans toute sa splendeur. Des forêts primaires de Bornéo, royaume des orangs-outangs et des arbres géants, aux eaux cristallines de Raja Ampat, joyau sous-marin du Pacifique, un voyage au cœur de deux écosystèmes légendaires.

Notre périple débute à Pangkalan Bun, porte d’entrée vers le parc national de Tanjung Puting, dans la partie indonésienne de Bornéo. À peine arrivés, nous embarquons sur le klotok traditionnel transformé en lodge flottant de la compagnie Sekonyer Cruise. Ce bateau de 18 mètres, construit en bois d’ulin, arbore une coque élégante et un pont supérieur garni de meubles en rotin. Ses cabines climatisées offrent un confort inattendu au milieu de la jungle. Le moteur ronronne doucement alors que nous glissons sur les eaux brunâtres de la rivière Sekonyer, bordées de palmiers nipah aux feuilles dentelées et de pandanus aux racines noueuses. L’air, saturé d’humidité, porte des effluves de terre humide et de fleurs sauvages. À l’aube, les brumes matinales enveloppent les berges, tandis que les cris stridents des calaos et les hululements des gibbons percent le silence.

Dès le premier jour, nous accostons près de Camp Leakey, un centre de réhabilitation créé en 1971 par la primatologue Biruté Galdikas pour protéger les orangs-outangs. Sous la canopée dense, où des dipterocarpes géants s’élèvent à plus de 40 mètres, un mâle imposant aux joues bombées nous observe depuis une branche. Ses yeux, d’un brun profond, semblent porter toute la mémoire de la forêt. Plus loin, une mère et son petit se balancent avec une grâce nonchalante, arrachant des lianes ou grignotant des figues mûres. Notre guide, un Dayak au savoir encyclopédique, nous raconte comment ces primates, menacés par la déforestation et le commerce illégal, sont aidés à survivre dans leur habitat grâce à ce vaste programme de préservation. Chaque rencontre dans les points d’observation suivants est un électrochoc : la fragilité de cet écosystème, où cohabitent aussi sangliers barbus, lézards moniteurs et papillons aux ailes iridescentes, devient palpable.

Le parc national de Tanjung Puting abrite un programme pionnier de préservation des orangs-outangs. Géré aujourd’hui par l’Orangutan Foundation International (OFI) en collaboration avec le ministère indonésien des Forêts et des communautés locales, il repose sur trois piliers : réhabilitation, réintroduction et protection de l’habitat. Les orangs-outangs, souvent orphelins ou rescapés du trafic illégal, sont accueillis dans des centres comme Camp Leakey ou Pondok Tanggui. Là, ils réapprennent à grimper, chercher des figues ou des termites, et vivre en autonomie avant d’être relâchés dans des zones sécurisées du parc, loin des sentiers touristiques. Le tourisme, qui attire environ 8 000 visiteurs par an finance ces efforts via les frais d’entrée et les dons, permettant d’acheter des terres pour contrer les plantations de palmiers à huile, principale menace avec la déforestation. Strictement encadré – groupes limités, distance obligatoire, guides sensibilisés –, il transforme chaque voyageur en ambassadeur de la cause, tout en veillant à minimiser l’impact sur ces primates vulnérables.

Pendant trois nuits, le Sekonyer Cruise nous berce au fil de la rivière, immersion dans un monde où la nature dicte encore ses lois.. Les levers de soleil, où l’horizon s’embrase de rose et d’or, rivalisent avec les nuits étoilées, bercées par le chant des grillons et le coassement des grenouilles arboricoles. Les repas, servis sur le pont, mêlent saveurs locales : poisson grillé, riz gluant et sambal piquant. Entre deux escales, nous observons des nasiques, ces singes au nez grotesque, perchés sur des mangroves, et des martins-pêcheurs turquoise plongeant dans l’eau.

Rimba Lodge : au cœur de la jungle

Après la croisière, nous posons nos valises au Rimba Lodge, un éco-lodge niché sur les rives du parc national. Construit en bois sur pilotis, il se fond dans la forêt, entouré de fougères géantes et d’orchidées sauvages aux parfums sucrés. Les chambres vibrent au rythme des bruissements de feuilles et des cris lointains des oiseaux. Depuis le lodge, nous partons explorer des sentiers boueux, guidés par le chant des cigales et le vol erratique des libellules. Un cerf sambar surgit entre les arbres, ses bois éclairés par un rai de lumière, avant de disparaître dans l’ombre. Plus loin, un calao rhinocéros, avec son bec jaune éclatant, s’envole dans un battement d’ailes lourd.

Depuis le Rimba Lodge, nous partons pour une excursion qui promet une immersion encore plus profonde dans la jungle de Tanjung Puting. Au petit matin, un bateau à moteur nous emmène le long d’un affluent étroit de la rivière Sekonyer, ses eaux sombres reflétant les pandanus et les fougères géantes qui surplombent les berges. Le moteur s’éteint bientôt, remplacé par le clapotis des rames alors que nous glissons silencieusement dans un bras d’eau sinueux, entourés d’une jungle dense où les lianes pendent comme des rideaux et les racines des mangroves plongent dans l’onde. Soudain, un cri mélodieux déchire le silence : des gibbons, perchés dans la canopée, entonnent leur chant envoûtant, une symphonie de hululements et de trilles qui résonne à travers les arbres. Leurs silhouettes graciles dansent entre les branches, un spectacle fugace qui nous fige, émerveillés, au cœur de cette nature indomptée. Le soir, autour d’un thé au gingembre servi sur la terrasse, le personnel partage des récits sur les efforts de conservation. Tanjung Puting, autrefois ravagé par l’exploitation forestière, renaît grâce à des initiatives locales et internationales. On nous parle aussi des légendes Dayak, comme celle des esprits gardiens de la forêt, qui veillent sur les orangs-outangs.

Raja Ampat : plongée au Papua Paradise Eco Resort

Après la jungle, cap sur Raja Ampat, un archipel de 1 500 îles au large de la Papouasie occidentale, dans le Triangle de Corail. Depuis Sorong, un bateau rapide nous conduit au Papua Paradise Eco Resort, sur l’île de Birie. L’arrivée est un choc visuel : des bungalows sur pilotis s’avancent au-dessus d’une eau turquoise, encadrés par des collines karstiques drapées de jungle émeraude. Construit dans un style traditionnel avec des toits en pandanus, le resort marie luxe discret et harmonie avec la nature. Les jardins abritent des hibiscus flamboyants et des frangipaniers odorants.

Raja Ampat est surnommé « l’Amazonie des océans » pour sa biodiversité marine inégalée : 75 % des coraux mondiaux et plus de 1 600 espèces de poissons y prospèrent. Depuis le ponton privé du resort, nous enfilons masques et tubas pour une première plongée. L’eau, tiède et limpide, révèle un univers féerique : coraux en éventail aux teintes violettes, poissons-perroquets orange et bleu mordant les récifs, et bancs de fusiliers virevoltant comme des éclairs d’argent. Une tortue imbriquée glisse paresseusement sous nos yeux, ses écailles luisant dans la lumière filtrée.

Les plongeurs du centre Gangga Divers nous emmènent ensuite à Cape Kri, où des barracudas tournoient dans les courants, et à Manta Point, où des raies mantas, majestueuses avec leurs ailes de 3 mètres, dansent dans un ballet hypnotique. Raja Ampat est un vrai paradis pour les plongeurs… souvent cité parmi les lieux les plus extraordinaires au monde grâce à sa biodiversité marine inégalée. Et le Papua Paradise Eco Resort en est le camp de base idéal, stratégiquement posé sur l’île de Birie, avec un accès direct aux sites légendaires comme Cape Kri ou Manta Point.

Pour les non-plongeurs, le kayak offre une autre perspective. Pagayant entre les îlots, nous croisons des aigles de mer et des cormorans perchés sur des rochers couverts de mousse. La flore ici est aussi spectaculaire que la faune : des mangroves aux racines tentaculaires plongent dans l’eau salée, tandis que des palmiers sagoutiers dominent les plages. Les soirées au Papua Paradise sont un enchantement. Après un massage au Spa in Paradise – le seul spa de luxe de Raja Ampat –, nous dînons face au soleil couchant, dégustant un poisson perroquet grillé avec du riz noir et une sauce coco épicée…

Le Sekonyer Cruise est bien plus qu’un bateau : c’est une expérience unique sur la rivière Sekonyer, à bord d’un klotok traditionnel de 18 mètres, reconstruit en 2018 pour allier authenticité et confort moderne. Propriété d’une famille locale de Kumai, il peut accueillir jusqu’à six passagers, servis par un équipage de cinq personnes, dont un cuisinier préparant des plats typiques comme le pepes ikan (poisson cuit en feuille de bananier). Ses panneaux solaires alimentent les lumières, soulignant une touche éco-responsable rare dans cette région reculée.

Le Rimba Lodge, blotti au cœur de Tanjung Puting, est un éco-lodge rustique ouvert en 1992, géré par une coopérative locale en partenariat avec des ONG de conservation. Construit en bois de teck recyclé, il propose 15 chambres sur pilotis, sans Wi-Fi ni télévision, pour une déconnexion totale. Son restaurant surplombe la rivière, servant des spécialités Dayak comme le ayam pansuh (poulet cuit dans du bambou), tandis que ses panneaux solaires et son système de collecte d’eau de pluie en font un modèle de durabilité dans la jungle.

Le Papua Paradise Eco Resort, situé sur l’île de Birie à Raja Ampat, est un havre de luxe éco-conscient inauguré en 2009 par une famille indonésienne passionnée de plongée. Avec 16 bungalows sur pilotis et une villa privée, il est alimenté par des générateurs silencieux et des panneaux solaires. Son centre de plongée PADI, Gangga Divers, propose des équipements NITROX, tandis que son jardin bio fournit des légumes frais pour des plats comme le ikan bakar (poisson grillé), servis face à l’océan.

