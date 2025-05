Kri Eco Resort : l’appel des fonds sauvages

Une symphonie de bleu turquoise, de jungles émeraude et de récifs coralliens vierges… Tel est Raja Ampat, archipel de 1 500 îles perdues au large de la Papouasie occidentale.

Souvent surnommé « l’épicentre mondial de la biodiversité marine », ce paradis indonésien abrite 75 % des espèces de coraux et plus de 1 700 espèces de poissons, un record planétaire. Au cœur de ce sanctuaire, sur l’île de Kri, le Kri Eco Resort trône comme une porte d’entrée vers cet univers sous-marin d’exception. Fondé en 1994 par le pionnier Max Ammer, ce lodge éco-responsable offre une expérience de plongée inégalée, mêlant aventure, authenticité et respect de la nature. Le Kri Eco Resort est bien plus qu’un centre de plongée : c’est l’emblème d’une histoire d’amour entre Raja Ampat et Max Ammer, un Néerlandais visionnaire. Tombé sous le charme de ces îles dans les années 1990, Ammer a fondé le premier centre de plongée de la région, convaincu que le tourisme durable pouvait préserver ce joyau tout en soutenant les communautés papoues.

Construit sur pilotis au-dessus des eaux du détroit de Dampier, le resort incarne cet engagement. Ses 13 bungalows, faits de bois local et de palmes, se fondent dans le paysage, offrant un confort rustique bercé par le chant des oiseaux et le clapotis des vagues. Ammer, un fervent défenseur de l’environnement, a transformé d’anciens pêcheurs de requins en gardiens des récifs via la Raja Ampat Research & Conservation Center (RARCC). Cette philosophie se retrouve partout : des panneaux solaires alimentent le lodge, les légumes frais viennent des villages voisins, et les guides papous, nés sur ces îles, partagent une connaissance intime des fonds marins. Le Kri Eco Resort n’est pas un hôtel de luxe climatisé, mais un havre pour les amoureux de la nature, où l’on savoure des couchers de soleil flamboyants depuis une terrasse surplombant le récif.

Raja Ampat est un mythe vivant, un Graal pour les plongeurs. Ses eaux cristallines abritent une biodiversité qui défie l’imagination : des récifs coralliens éclatants, des bancs de poissons-fusiliers scintillant comme des joyaux, des raies manta dansant à Manta Sandy, ou encore l’insaisissable requin-tapis wobbegong sommeillant sous les coraux. Le site de Cape Kri, à seulement trois minutes en bateau du resort, détient un record mondial établi par le Dr Gerry Allen : 374 espèces de poissons recensées en une seule plongée. De Blue Magic, où les hippocampes pygmées côtoient les requins, à Sardine Reef, frémissant de vie, chaque immersion est une odyssée.

Ce qui rend Raja Ampat unique, c’est sa situation au cœur du Triangle de Corail, où les courants du détroit de Dampier nourrissent une explosion de vie marine. Avec plus de 600 espèces de coraux durs et des espèces endémiques comme le requin marcheur, l’archipel est un laboratoire vivant pour les scientifiques et un rêve pour les photographes sous-marins. Les plongées, guidées par des experts PADI du Kri Eco Resort, offrent jusqu’à trois sorties en bateau par jour, plus une plongée crépusculaire ou nocturne, et un accès illimité au récif maison pour les plongées autonomes. Le NITROX gratuit prolonge les immersions, permettant d’explorer des sites comme The Passage, un canyon sous-marin où les coraux mous tapissent les racines des mangroves.

Arriver au Kri Eco Resort est une aventure en soi. Après un vol via Jakarta jusqu’à Sorong, un bateau vous emmène en deux heures à travers des îlots luxuriants jusqu’à Kri. À l’arrivée, les sourires papous accueillent les voyageurs, et les bungalows sur pilotis s’ouvrent sur des eaux où nagent des requins juvéniles. Les repas, servis dans une salle à manger ouverte sur l’océan, mêlent saveurs indonésiennes – comme le poisson grillé ikan bakar – et plats occidentaux, avec des fruits frais cueillis localement. Entre deux plongées, le resort invite à l’exploration : pagayez en kayak jusqu’à une langue de sable, observez les oiseaux de paradis rouges sur l’île de Gam, ou partez en excursion vers les jardins coralliens des îles Fam. Les non-plongeurs ne sont pas en reste : le snorkeling sur le récif maison révèle tortues, raies et barracudas.

Le Kri Eco Resort n’est pas pour ceux qui cherchent le luxe clinquant, mais pour ceux prêts à voyager loin – physiquement et mentalement – pour toucher l’essence d’un éden marin. C’est un refuge pour les passionnés, où l’absence de Wi-Fi (sauf dans le lounge) et de climatisation renforce la connexion avec la nature. Il séduit par son authenticité et sa proximité avec les meilleurs sites de plongée. À 15 minutes en bateau des spots légendaires comme Manta Ridge ou Arborek Jetty, il permet de se reposer entre les immersions dans un cadre paisible, loin des foules. Les guides, tous papous, repèrent aussi bien un hippocampe pygmée qu’un banc de carangues en chasse. L’équipement garantit sécurité et confort, tandis que les bateaux en fibre de verre, équipés de GPS, assurent des trajets fluides. Mais c’est l’âme du lieu qui marque les esprits. Pour bien des plongeurs, après Raja Ampat, aucun autre site ne semble à la hauteur… L’émotion d’une plongée à Manta Ridge, entouré de trente raies manta, ou la découverte d’un avion P-47D de la Seconde Guerre mondiale à Wai Island, reste gravée à jamais. Le resort, avec son personnel chaleureux et son engagement écologique, offre une immersion totale dans un monde préservé.

Par Sébastien Bardos