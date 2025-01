L’Algarve : enchanteresse pointe sud du Portugal

Entre plages spectaculaires, villages historiques et saveurs locales, l’Algarve offre un voyage inoubliable au cœur du Portugal authentique. La preuve par 7 !

Lagos

L’une des villes les plus emblématiques d’Algarve, elle allie un riche patrimoine historique à des paysages côtiers spectaculaires. Cette cité portuaire fut un point central des Grandes Découvertes portugaises, époque où les explorateurs embarquaient vers des contrées inconnues. Aujourd’hui, ses remparts bien préservés, ses églises baroques et ses ruelles pavées, où se nichent des églises comme São Sebastião et Santo António, ornées d’azulejos magnifiques, rappellent cette période glorieuse. Parmi les sites incontournables de Lagos, ne manquez pas la Ponta da Piedade, un ensemble de formations rocheuses impressionnantes érodées par l’océan, accessibles par bateau ou à pied. Les plages, comme Praia Dona Ana et Praia do Camilo, offrent des eaux turquoise et des falaises dorées qui en font des lieux parfaits pour se détendre ou explorer en kayak.

Le centre-ville regorge de charme avec des boutiques artisanales et une vie nocturne animée. Côté gastronomie, faites un arrêt au Restaurante Don Sebastião, une institution locale connue pour sa cuisine portugaise authentique. Essayez des spécialités telles que l’arroz de marisco ou le poisson frais grillé, le tout dans une ambiance chaleureuse et traditionnelle. Lagos est également un point de départ idéal pour des excursions en bateau vers les grottes de Benagil ou pour observer les dauphins dans leur habitat naturel.

Silves et Monchique



Perchée sur les collines de l’intérieur des terres, Silves est une ville au riche passé, autrefois capitale maure de l’Algarve durant le Moyen Âge. Ce joyau historique se distingue par son imposant château en grès rouge, le plus grand monument militaire de la région, qui offre une vue imprenable sur la ville et les paysages environnants. Edifié par les Maures, c’est un exemple impressionnant de l’architecture islamique médiévale et une plongée fascinante dans l’histoire de l’Algarve. Il offre une vue panoramique exceptionnelle sur les orangeraies et oliveraies environnantes. En contrebas du château, la cathédrale de Silves, construite sur le site de l’ ancienne mosquée, témoigne des transformations religieuses et culturelles de la région après la Reconquête chrétienne.

Les visiteurs peuvent également flâner le long de la rivière Arade, autrefois une voie commerciale clé reliant Silves à l’océan Atlantique.

A une trentaine de kilomètre, nichée dans les montagnes luxuriantes, la petite ville de Monchique offre un contraste rafraîchissant avec les plages animées de l’Algarve. Connue pour son cadre verdoyant et ses panoramas spectaculaires, Monchique est un lieu idéal pour les amateurs de tranquillité. Le point culminant de la région, le Pic de Fóia, situé à 902 mètres d’altitude, offre une vue à couper le souffle sur la côte et l’intérieur des terres. C’est un endroit parfait pour une randonnée ou une promenade relaxante au milieu de paysages uniques. Monchique est également célèbre pour ses sources thermales naturelles à Caldas de Monchique, un complexe datant de l’époque romaine, réputé pour ses eaux aux propriétés curatives.

La région de Monchique est connue pour ses chênes-lièges majestueux, qui façonnent son paysage et son identité économique. Ces arbres, qui prospèrent sur les collines, produisent l’écorce utilisée pour fabriquer le liège, matériau naturel prisé dans le monde entier. Son exploitation est une tradition séculaire au Portugal, et Monchique y joue un rôle central. La ville elle-même séduit par ses ruelles pavées, ses maisons blanchies à la chaux ornées de fleurs, et ses petites boutiques artisanales. Pour se sustenter le Restaurante Charrete est une étape incontournable. Ce charmant établissement propose une cuisine traditionnelle portugaise, avec des plats comme le porc à l’alentejane, des desserts locaux à base d’amandes et de figues, et le medronho, une eau-de-vie traditionnelle produite à partir des baies de l’arbousier. Ne manquez pas une visite chez Leonel Telo, céramiste renommé de la région. Son atelier est un lieu où tradition et innovation se rencontrent, et où vous pourrez admirer ou acheter des pièces uniques inspirées du patrimoine local.

De la plage d’Amoreira au Cap Saint Vincent

Un périple qui vous emmènera à travers certains des paysages côtiers les plus époustouflants de l’Algarve. La plage d’Amoreira, située près d’Aljezur, est un joyau connue pour son charme sauvage et sa tranquillité. Bordée par des dunes et une lagune formée par la rivière Aljezur, elle offre un paysage unique où mer et rivière se rencontrent. C’est une destination idéale pour les amoureux de nature et les amateurs de surf, grâce à ses vagues douces et constantes. On continue vers Monte Clérigo, célèbre pour ses falaises spectaculaires et son ambiance détendue, idéale pour une baignade ou une séance photo.

En chemin, faites un détour par le Ribat da Arrifana, ruines d’un monastère fortifié datant du XIIe siècle qui surplombe la mer. Un site historique fascinant qui témoigne du passé mystique et religieux de l’Algarve. Il a été fondé au XIIe siècle par Ibn Qasi, un chef religieux soufi et figure emblématique de la région. Ce lieu servait de retraite spirituelle pour les ascètes soufis et de point stratégique pour surveiller la côte. Aujourd’hui, les ruines offrent un aperçu de l’architecture islamique médiévale, avec des vestiges de murs, de salles de prière et de structures défensives. À midi, rendez-vous à Cervejaria Mar pour savourer des plats de poissons et de fruits de mer typiques, comme la cataplana, emblématique de l’Algarve, plat traditionnel cuit à l’étouffée dans un récipient en forme de coquillage, héritage des Maures. Préparée avec des fruits de mer, du poisson frais, des légumes et des épices, elle offre une explosion de saveurs maritimes uniques.

Poursuivez votre exploration par la plage de Bordeira, connue pour ses dunes spectaculaires, avant de rejoindre Pontal da Carrapateira et la plage d’Amado deux sites incontournables pour les amateurs de nature. Terminez votre périple au mythique Cabo de São Vicente, où le phare et les falaises abruptes offrent une vue mémorable, particulièrement au coucher du soleil.

Situé à l’extrémité sud-ouest du Portugal, c’est un lieu chargé d’histoire et de mystère, souvent considéré comme le « bout du monde » avant les grandes découvertes maritimes. Cet endroit spectaculaire, où les falaises de 75 mètres plongent dans les eaux tumultueuses de l’océan Atlantique, a fasciné les voyageurs depuis des siècles. Pendant des siècles, il a servi de point de repère crucial pour les marins explorant l’Atlantique. Le phare, datant de 1846, reste l’un des plus puissants d’Europe et est ouvert aux visiteurs certains jours. Il offre une vue panoramique exceptionnelle sur l’océan et les paysages sauvages de la région. Autour du cap, vous trouverez des sentiers de randonnée qui permettent d’explorer la côte rocheuse et d’observer une faune variée, notamment des oiseaux marins.

Morgado do Quintão

Situé entre Silves et Lagoa, le Morgado do Quintão est bien plus qu’un simple vignoble : c’est un lieu chargé d’histoire, fondé au XIXe siècle par une famille noble, et un joyau de l’Algarve rural. Ce domaine viticole se distingue par son engagement à préserver les cépages autochtones de la région, notamment le Negra Mole et le Crato Branco, qui donnent naissance à des vins reflétant parfaitement le terroir unique de l’Algarve. La visite de ce domaine est une véritable immersion dans l’art de la viticulture traditionnelle. Vous aurez l’occasion de découvrir les vignes centenaires, d’en apprendre davantage sur les techniques de production respectueuses de l’environnement, et de participer à une dégustation guidée. Les vins produits ici, qu’ils soient rouges, blancs ou rosés, se distinguent par leur élégance et leurs arômes subtils qui évoquent le soleil et la terre de la région.

Le Morgado do Quintão propose également des expériences uniques, comme des repas en plein air sous un olivier millénaire, où vous pourrez savourer des plats locaux accompagnés de leurs meilleurs crus. Pour ceux qui souhaitent prolonger leur séjour, le domaine dispose de charmantes maisons traditionnelles rénovées, idéales pour une escapade paisible au milieu des vignes.

Excursion aux grottes de Benagil

L’excursion en bateau aux grottes de Benagil est l’une des expériences les plus impressionnantes que l’Algarve a à offrir. Ces grottes, accessibles uniquement par la mer, sont célèbres pour leur incroyable beauté et leur architecture naturelle. La plus emblématique est la grotte principale de Benagil, une immense cavité en forme de dôme, avec un trou au sommet laissant filtrer la lumière du soleil et créant un jeu d’ombres et de lumières spectaculaire à l’intérieur. Les excursions en bateau partent généralement des ports d’Albufeira, de Portimão ou de Lagos, et vous emportent à travers des formations rocheuses étonnantes, telles que des arches et des falaises vertigineuses, avant d’arriver aux grottes. Au fil de la navigation, vous aurez l’occasion de découvrir des plages isolées et des criques secrètes, parfois accessibles uniquement en bateau.

Une fois sur place, les bateaux peuvent s’approcher de l’entrée des grottes, permettant aux passagers de pénétrer à l’intérieur et d’admirer les formations calcaires étonnantes et l’eau cristalline. Certaines excursions proposent également une baignade dans les eaux turquoise, ce qui permet d’explorer les grottes sous un autre angle. Le contraste entre les falaises dorées, la mer d’un bleu profond et les formations rocheuses étonnantes fait de cette expérience un souvenir inoubliable !

Loulé

Loulé, située à quelques kilomètres de la côte, est une ville vivante et pleine de charme qui incarne l’essence de l’Algarve traditionnelle. Connue pour son atmosphère authentique, cette ville a su conserver son patrimoine tout en se développant pour devenir un centre culturel et économique important de la région. Le marché municipal de Loulé, un magnifique bâtiment de style mauresque, est l’une des attractions principales. Ce marché couvert regorge de produits frais, de fruits, de légumes, de fromages et de poissons locaux. C’est également un excellent endroit pour découvrir l’artisanat traditionnel de l’Algarve, comme les céramiques peintes à la main et les tissus locaux.

Le centre historique de Loulé est une invitation à flâner, avec ses rues pavées, ses petites places ombragées et ses bâtiments blanchis à la chaux typiques de l’Algarve. Ne manquez pas la château de Loulé, un fort médiéval qui abrite aujourd’hui un musée, où vous pouvez découvrir l’histoire de la ville et de la région à travers des expositions sur l’archéologie et les traditions locales. Loulé est également un centre culturel important, accueillant divers festivals tout au long de l’année, dont le célèbre Carnaval de Loulé, l’un des plus grands et des plus colorés du Portugal.

Vila Real de Santo António

Située à l’extrême est de l’Algarve, à la frontière avec l’Espagne, Vila Real de Santo António allie un riche patrimoine historique à une ambiance paisible et agréable. Fondée au XVIIIe siècle par le roi José Ier, cette ville a été planifiée de manière méthodique avec des rues rectilignes et une architecture néoclassique, qui lui donne une allure élégante et ordonnée. L’une des attractions principales est la place Marquês de Pombal, un large espace bordé de bâtiments blancs typiques, où vous trouverez des cafés animés et des restaurants traditionnels. C’est également ici que se situe l’imposante Église de la Miséricorde, un exemple remarquable de l’architecture religieuse baroque portugaise. Le Parc de la Ville est un véritable havre de paix, idéal pour une promenade sous les pins ou pour une pause détente près des étangs. Le long de la rivière Guadiana, qui marque la frontière avec l’Espagne, les visiteurs peuvent profiter de magnifiques vues et de balades en bateau.

Un des aspects uniques de Vila Real de Santo António est son traditionnel salin à proximité, où le sel est récolté de manière artisanale, comme cela se faisait dans les temps anciens. Salmarim, une entreprise locale, est un excellent endroit pour découvrir le processus de production du sel et pour acheter des produits artisanaux du sel.

3 hôtels pour votre voyage en Algarve

Vila Vita Parc

Le Vila Vita Parc, situé à Porches, est bien plus qu’un simple complexe hôtelier : c’est une oasis de raffinement et de tranquillité qui incarne l’excellence de l’hospitalité portugaise. Niché au cœur de 22 hectares de jardins luxuriants, cet établissement cinq étoiles offre des vues imprenables sur les falaises escarpées et l’océan Atlantique. Le resort propose une variété d’hébergements élégants, allant des suites contemporaines avec balcons privés aux villas luxueuses avec piscines personnelles, idéales pour une escapade romantique ou des vacances en famille. Les installations de bien-être comprennent un spa primé, où vous pourrez vous détendre avec des soins inspirés de la nature et une piscine intérieure pour des moments de sérénité absolue.

La gastronomie est un point fort du Vila Vita Parc. Parmi ses nombreux restaurants, le Ocean, récompensé de deux étoiles Michelin, offre une expérience culinaire exceptionnelle, mettant en avant des ingrédients locaux dans des créations raffinées. D’autres options incluent des plats méditerranéens, japonais ou des grillades à savourer en plein air. Les activités ne manquent pas : croisières privées le long de la côte, dégustations de vins dans la cave du domaine ou encore golf sur les greens voisins. Avec son cadre enchanteur, ses services exclusifs et son engagement envers l’excellence, le Vila Vita Parc est une destination incontournable pour ceux qui recherchent le summum du luxe en Algarve.

Monchique Resort & Spa

Situé au cœur des montagnes verdoyantes de la Serra de Monchique, le Monchique Resort & Spa est une oasis de sérénité qui offre une expérience unique, mêlant confort moderne et nature environnante. Ce complexe 5 étoiles est l’endroit idéal pour s’éloigner de l’agitation des côtes de l’Algarve et se ressourcer dans un cadre exceptionnel. Le resort propose des suites spacieuses et élégantes, toutes dotées de terrasses privées offrant des vues spectaculaires sur les collines de Monchique ou l’océan Atlantique au loin. Le Sensorial Spa, joyau du complexe, propose une gamme complète de soins de bien-être inspirés des propriétés thérapeutiques des sources thermales locales. Les visiteurs peuvent profiter de piscines intérieure et extérieure, d’un circuit thermal, de massages relaxants et de soins personnalisés qui revitalisent le corps et l’esprit.

Côté gastronomie, le Monchique Resort & Spa met à l’honneur les produits locaux et de saison dans ses restaurants. Le Mon-Chic, restaurant gastronomique du complexe, propose une cuisine raffinée avec des saveurs régionales revisitées, tandis que le bistrot Pizzaria Serra da Estrela offre des options décontractées dans une ambiance chaleureuse. Des activités telles que le yoga en plein air, des balades guidées et des excursions en VTT sont également proposées.

Grand House Algarve

Situé à Vila Real de Santo António, le Grand House Algarve est un hôtel de luxe qui incarne l’élégance d’une autre époque combinée au confort moderne. Ce bâtiment historique, datant des années 1920, a été méticuleusement restauré pour offrir une expérience inoubliable dans un cadre raffiné et intimiste. Les chambres et suites sont décorées avec goût, mêlant des éléments art déco à des touches contemporaines. Avec des vues imprenables sur le fleuve Guadiana ou sur les charmantes rues de la ville, elles offrent un havre de paix aux voyageurs en quête de sérénité. L’hôtel abrite également le Grand Salon, un restaurant gastronomique mettant à l’honneur les produits frais de la région, ainsi que le Grand Beach Club, situé à quelques minutes, où vous pourrez vous détendre au bord de la piscine en dégustant des plats locaux, accompagnés de cocktails raffinés.

Par Sébastien Bardos