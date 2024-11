L’art s’invite dans le caritatif et la chanson

Par Serge Adelfang

Dîner des Arts et de la Culture 2024 organisé par l’association One Vision en partenariat avec la marque automobile Lexus.

C’est un rendez-vous entre Art et Solidarité avec comme but de soutenir des initiatives humanitaires et artistiques. Les sommes récoltées au cours de la soirée seront reversées à DREP Afrique, une organisation dédiée à la lutte contre la drépanocytose, ainsi qu’à l’école francophone L’Harmattan. De plus, un soutien significatif sera accordé aux jeunes talents artistiques émergents pour favoriser leur développement créatif.

Dreyfus Louyebo Président de l’association One Vision nous explique le concept

Votre démarche ?

Cette association a été créé en 2019, elle a pour but de promouvoir et de soutenir activement des artistes et la créativité artistique en général Depuis 4 ans nous organisons un dîner prestigieux des arts et de la culture. Une soirée dédiée à la célébration des artistes et consacrée à une cause noble : l’intégralité des fonds récoltés lors de cette soirée de bienfaisance sont systématiquement reversés à l’école Harmattan.

Comment cette idée vous est-elle venue ?

Au début je travaillais en banque privée chez Barclays comme gestionnaire de fortune et j’ai organisé de façon assez régulière des vernissages autour d’œuvres mises à la disposition des clients des différentes agences du groupe. Je me suis rendu compte qu’une certaine typologie de clientèle s’intéressait au vernissage alors que l’art et la culture sont sensés rassembler toutes les parties prenantes de la société. Je me suis dit où sont les musiciens qui font partie de l’art et de la culture, où sont les sculpteurs, ils font aussi partie de l’art et de la culture enfin où sont les autres disciplines de l’art et de la culture pour que nous puissions profiter ensemble de ces bons moments d’échanges. Certes nous étions dans un cadre bien précis mais je ne retrouvais pas cette diversité artistique. C’est pour cette raison j’ai décidé d’organiser un événement un peu plus large qui permet aujourd’hui de rassembler toutes les disciplines de l’art et de la culture ce qui a donné lieu aux dîners des Arts.

www.diner-arts-culture.fr

Richard Orlinski, sculpteur de renommée internationale et artiste français le plus vendu dans le monde souligne l’importance de l’art comme vecteur de changement social. Il a exprimé son soutien à One Vision en faisant don de son œuvre « Wild Kong Tag ». C’est une pièce jointe

Parlez-moi de votre implication dans les œuvres caritatives ?

Je supporte une cinquantaine d’associations dans le monde, je suis impliqué dans la cause des enfants malades. Je soutiens l’hôpital Necker par exemple ou d’autres hôpitaux à travers le monde et aussi la protection des femmes et bien d’autres causes

Qu’est-ce que cela vous apporte ?

Beaucoup, j’ai remarqué que lorsque nous donnons, nous recevons énormément. Il y a un côté très vertueux et je pense que nous sommes privilégiés avec ce que nous faisons, ce que nous recevons, ce qui nous amène à redonner.

Cela vous inspire-t-il dans votre travail ?

Forcément parce que je ne fais pas que des galas. Je vais avec les enfants, je passe du temps dans des ateliers avec eux ce sont des expériences de vie incroyables, des inspirations. J’ai rencontré des enfants qui ne parlaient pas, cela m’apporte énormément

Vous rappelez-vous la première association à laquelle vous avez participé ?

C’est celle de Tony Parker « Rêves » qui réalise des rencontres dans le but de réaliser les rêves d’enfants gravement malades et c’était vraiment un truc incroyable !

Est-ce la première fois que vous soutenez cette association ?

J’ai donné quelque chose l’année dernière, mais c’est la première fois que je viens.

Le choix des œuvres que vous donnez sont-elles en lien avec chacune des associations ?

C’est un choix personnel, assez classique et consensuel dans le but que les enchères soient les meilleures possibles pour soutenir au mieux l’association caritative.

www.galeries-orlinski.com

Art Your Song dévoile son concept innovant d’éditeur d’Art de paroles de chansons

On a tous dans la tête une chanson qui nous a marquée. Pourquoi ne pas convertir ces paroles en œuvre d’art ? Le projet Art Your Song, imaginé par Sébastien Dumas, ambitionne de rendre les textes des auteurs de la musique impérissable visuellement au travers de l’art.

Sébastien Dumas, la musique, il connait, il a travaillé chez Focal, la marque française connue pour ses produits haute-fidélité. Il a conçu ce concept d’associer les paroles d’une chanson pour la réalisation d’une œuvre d’art. Les paroles des chansons de Brel, Vianney, Bashung, Renaud, Brassens … inspirent des artistes plasticiens qui se les approprient et créent des œuvres uniques. Pas de limite, autant de créations que de chansons.

Comme l’explique Sébastien Dumas : « Nous sommes avant tout de grands amoureux de la musique et du travail des auteurs paroliers. Le talent d’écriture, qui fait vivre en nous les plus belles émotions est un trésor culturel que nous respectons avant tout.

Il était donc inconcevable que le projet Art Your Song voit le jour sans l’accord et l’assentiment des auteurs. C’est pourquoi les œuvres Art Your Song, sont toutes validées par les auteurs des paroles des chansons. Cette démarche confère une légitimité unique aux œuvres Art Your Song »

Art Your Song propose deux grandes catégories d’œuvres, des originaux et leurs déclinaisons, notamment en format affiche. Ces dernières sont toujours en séries limitées et inspirées de l’œuvre originale.

La démarche pour la conception d’une œuvre : il faut que Les paroles de l’auteur figurent, en totalité ou en partie, sur l’œuvre créée. L’artiste plasticien doit se sentir libre pour créer une œuvre originale et ses déclinaisons en édition. Le luxe ultime pour un particulier ou une entreprise, est de pouvoir commander une œuvre à la demande illustrant visuellement sa chanson préférée.

17 œuvres ont été réalisées pour le lancement.

www.artyoursong.com