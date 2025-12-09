5ème Arts et Culture Awards

Ah notre Beig national a eu une fois de plus ses 15mn de célébrité !!
Guilleret, Djibril Cissé sandwiche entre Franglish, et S.Pri Noir
Thierry et son mari Christophe Guillarmé sont bien là et Christophe habille la présentatrice de la soirée Fabienne Carat
Erminie Blondel est une jeune et verte cantatrice
La chanteuse Aishea porte son coeur en sautoir et sa langue pas dans sa poche
Aisché arpente.en chantant la scène avec ses louboustilettos de sept lieues
Bernard Menez recoit un prix pour sa carrière: Du Coté d'Orouet, Dracula Père et fils , Le Chaud Lapin en passant par La Nuit Américaine SVP !!
My Name is Franglish Yo Man !!
Chapeau: Nicoletta a eu droit à un Gold award of honor !!
Yoann Huget Le Rugbyman de L'année !!
Oh Oh ! L'acteur Egyptien Mohamed Ramadan a recu un prix lui aussi !
Un intermède musical RnB ! remettez une pièce dans le Juke box !
Djibril Cissé a oté ses crampons et chaussé ses DjibrilBans
Sonia Rolland va pouvoir décorer la cheminée pour Papa Noel
Nicoletta et son Mari Jean Christophe Molinier sont bien aux premères loges
Sonia Rolland en plain-pied entre marraine et parrain
Djibril Cissé, Mohamed Ramadan bodyguardent la présidente Kahina Melchane
C'est une soirée mélomane très Yo Man !!
A quoi voyez vous que Ayda Touihri et Laurence Roustandjee sont de chouettes Copines copines ?
Fabienne Carat et Alexandra Vandernoot vampent près du Champony Bar
Gil Alma a eu droit aussi ses 15 mn de célébrité !!
Allez! Devinez qui a habillé Fabienne Carat?
Djibril Cissé "Dis moi Bonjour avant de me shooter !" Désolé Djibril je suis un gros malotru ah ah
Pourla photo Laurent Olmedo cheeck to cheek avec Noella Finzi
A la Ceremone, Christophe Guillarmé se réjouit d'y retrouver Aida Touihri
Beigbeder affleloute en Beig Bans au photocall
Le nominé Beigbeder recu en grande pompe par la Presidente Kahina Melchane
Snipé! Sonia Rolland m'a au bout de sa lorgnette