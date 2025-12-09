5ème Arts et Culture Awards

Ah notre Beig national a eu une fois de plus ses 15mn de célébrité !!

Guilleret, Djibril Cissé sandwiche entre Franglish, et S.Pri Noir

Thierry et son mari Christophe Guillarmé sont bien là et Christophe habille la présentatrice de la soirée Fabienne Carat

Erminie Blondel est une jeune et verte cantatrice

La chanteuse Aishea porte son coeur en sautoir et sa langue pas dans sa poche

Aisché arpente.en chantant la scène avec ses louboustilettos de sept lieues

Bernard Menez recoit un prix pour sa carrière: Du Coté d'Orouet, Dracula Père et fils , Le Chaud Lapin en passant par La Nuit Américaine SVP !!

My Name is Franglish Yo Man !!

Chapeau: Nicoletta a eu droit à un Gold award of honor !!

Yoann Huget Le Rugbyman de L'année !!

Oh Oh ! L'acteur Egyptien Mohamed Ramadan a recu un prix lui aussi !

Un intermède musical RnB ! remettez une pièce dans le Juke box !

Djibril Cissé a oté ses crampons et chaussé ses DjibrilBans

Sonia Rolland va pouvoir décorer la cheminée pour Papa Noel

Nicoletta et son Mari Jean Christophe Molinier sont bien aux premères loges

Sonia Rolland en plain-pied entre marraine et parrain

Djibril Cissé, Mohamed Ramadan bodyguardent la présidente Kahina Melchane

C'est une soirée mélomane très Yo Man !!

A quoi voyez vous que Ayda Touihri et Laurence Roustandjee sont de chouettes Copines copines ?

Fabienne Carat et Alexandra Vandernoot vampent près du Champony Bar

Gil Alma a eu droit aussi ses 15 mn de célébrité !!

Allez! Devinez qui a habillé Fabienne Carat?

Djibril Cissé "Dis moi Bonjour avant de me shooter !" Désolé Djibril je suis un gros malotru ah ah

Pourla photo Laurent Olmedo cheeck to cheek avec Noella Finzi

A la Ceremone, Christophe Guillarmé se réjouit d'y retrouver Aida Touihri

Beigbeder affleloute en Beig Bans au photocall

Le nominé Beigbeder recu en grande pompe par la Presidente Kahina Melchane