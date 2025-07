FEMME ACTIVE CHERCHE ESCORT

Vous aussi, vous l’avez remarqué, un vent de désir féminin souffle sur tous les domiciles et open space de France. Les call-boys seraient-ils la solution ? Notre chroniqueuse a fait le tour de la question.

Le site s’appelle Tescort. Dessus, des photos d’hommes de tout âge, corpulence, taille. Les services proposés vont du soft au hard, du simple accompagnement sexuel à des pratiques plus extrêmes. Escort boys y vendent leurs prouesses techniques : promesse d’orgasme, versement d’avance, ils représentent dix à quinze pourcent des travailleurs du sexe.

Les études affluent, le couple hétérosexuel est en crise. Nombreuses sont les femmes qui se tiennent à l’écart de la charge mentale inhérente à la vie conjugale. Peu de temps à consacrer à un homme, vie active incompatible avec le gouffre énergivore que représente le ménage amoureux. Les besoins restent, la libido hurle. Solution Tescort.





DÉVOUÉ ET RÉMUNÉRÉ

Il est dimanche, la semaine a été rude, les affaires intenses. Je m’ennuie et cherche un homme avec qui passer la fin d’après-midi, la nuit. Un homme qui m’offrira la jouissance que je mérite et repartira demain matin, sans poser de question, se plaindre ou pleurnicher. Sur ma table de chevet, le sulfureux roman Monsieur Vénus, de Rachilde (1860-1953), bien en avance sur son temps. L’histoire d’une grande bourgeoise qui s’entiche d’un jeune fleuriste et en fait son esclave sexuel. Elle décide des horaires et des lieux, il exauce tous ses désirs. Vénus est un homme, dévoué et rémunéré.

Le terme de prostitué, encore timidement employé au profit d’escort ou de gigolo, dérange. Il induirait que la femme serait en demande d’une sexualité monnayée, sur commande, strictement absoute de sentiments, uniquement orientée sur le plaisir et la satisfaction personnelle. L’escort boy n’est pas réservé à la richissime tropézienne sexagénaire ; jeunes cadres actives, femmes d’affaires en pleine ascension, cherchent aussi à assouvir leur besoin sexuel sous compensation financière.

Dans le podcast Passages de Louie Média, Jade, jeune divorcée, raconte son expérience avec un travailleur du sexe. Après une vie maritale et sexuelle des plus conventionnelle, elle cherche à élucider la question suivante. Peut-elle être femme fontaine ? Pour y répondre, elle fait appel au roi de la jouvence, un homme réputé pour son talent : rendre fontaine chaque femme faisant appel à ses gracieux services. L’expérience est féconde, l’escort réussi sa promesse, Jade est comblée. Elle le recommande à ses amies, fait tourner son numéro.





MANQUE DE TEMPS

Femme active manque de temps. Devons-nous aujourd’hui payer des hommes pour jouir ? Le plaisir est-il condamné à la morne rencontre d’une offre et d’une demande ? À en croire la série Escort Boys (Ruben Alves), on commanderait un garçon comme on réserverait un Uber : tarif soldé, précarisation croissante. Ne fantasmons pas sur le milieu des travailleurs du sexe, escorting de luxe ou passe de couloir, il n’en reste pas moins un terrain de violence extrême. Femme active cherche escort boy. Bénéficiaire d’une protection sociale.

Par Esther Teillard