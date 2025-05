Carto Cannes 2025 : Le paradis sur terre ?

C’est bon, on a notre accrèd’ pour Cannes (du 13 au 24 mai), les clefs d’une villa convenable, un permis pour notre Riva (modèle Iseo Super New) et Albane Cleret ne nous a pas encore blacklistés du paradis cannois sur terre (Terrasse du Marriott)… Vous avez bien reçu notre invit’ pour la 78e édition du Festival ?

LA TERRASSE BY ALBANE

LE PLUS M’AS-TU-VU

Pas de Festival sans elle. Albane Cleret et sa Terrasse, quelques centaines de mètres carrés de glamour suspendus au-dessus de la Croisette. La BFF de tout le cinéma français orchestre d’une main de velours les apéros les plus courtisés de la ville (attention : pas après 2 heures). Les stars internationales s’y entassent au rythme du champagne (Moët, bien sûr), pendant que Jean Picon, seul photographe admis, immortalise ces moments d’histoire. C’est aussi là que le Press Junket du film palmé se trouvera inévitablement. On y croise les jeunes stars et les vieux loups du cinéma français, ainsi que certains dinosaures d’Hollywood. Sans doute un des seuls lieux où voir Clint Eastwood trinquer avec Leïla Bekhti est une évidence. Bref ne tentez le coup que si vous êtes sûr de vous…

JW Marriott, 50 boulevard de la Croisette, Cannes

LE SILENCIO

LE PLUS LYNCHIEN

Le club le plus culte de la Croisette ? Peut-être. Le Silencio reprend ses droits, pour sa 11e année au Festival de Cannes. L’entrée ? Elle est jalousement protégée par l’esthète Vassili Kamdem, le physio star de Cannes (le boss Philippe Poli n’est jamais loin). Derrière la porte, le Tout-Cannes s’y encanaille sous une lumière feutrée et un design lynchien (ils ont repris des inspis de leur club parisien, décoré par feu David L.). C’est ici qu’on pouvait voir Sean Baker sabrer sa Palme d’or pour Anora et Isabelle Huppert sourire (si si, on a des témoins). Côté musique, le Silencio se targue d’une programmation musclée : The Blessed Madonna, Agoria et Desiree créeront assurément le supplément d’âme dont Cannes a besoin.

Casino Barrière, 1 boulevard de la Croisette, Cannes

LA PLAGE DU MARTINEZ

LE PLUS BCBG

Vous voulez dîner sur le ponton le plus célèbre de Cannes sans avoir à croiser le moindre prolo ? Le Martinez a pensé à vous. Embarquez sur votre trimoteur Ferretti flambant neuf, amarrez-le au pied de votre table et déguster la bouillabaisse (le chef Jean Imbert a été dégagé de la carte illico presto) les pieds dans l’eau. La plage du Martinez, c’est l’essence même du style old money azuréen. Imaginez : un bar intimiste aux décors blancs et bleus, des finitions boisées, signé Pierre-Yves Rochon, et la Méditerranée en fond sonore. On y sera pour l’après-midi organisée par Axel Huynh pour la marque de haute-joaillerie italienne Stéfère…

Le Martinez, 73 boulevard de la Croisette, Cannes

VILLA MONTANA

LE PLUS ARTY

Envie de croiser la nouvelle scène du cinéma sans finir noyé dans la foule des beach clubs ? Direction la Villa Montana. Après avoir fait swinguer Saint-Germain-des-Prés, l’emblématique Montana repose ses valises sur les hauteurs de Cannes pour cette 78e édition du Festival. Imaginez : 13 000 m² de terrain, trois bâtiments cachés dans une verdure paradisiaque, des afters improvisés sous les étoiles, et surtout, zéro contrainte sonore ou horaire (non, ici personne ne vous dira de baisser la musique à minuit). André Saraiva et Vincent Darré ont désigné un décor vénéneux pour les rendez-vous de trois heures du mat’…

Villa Montana, 47 chemin des Collines, Cannes

LE GALA DE L’AMFAR

LE PLUS SHOW-OFF

Il n’y a qu’un gala à retenir pendant le festival et c’est celui-ci. Rendez-vous à l’hôtel Eden Roc du Cap d’Antibes, temple absolu du chic méditerranéen. Pour sa 31e édition, le Gala de l’AMFAR coche toutes les cases. L’actrice Taraji P Henson sera aux manettes et vous présentera un défilé conçu par Carine Roitfeld herself, un menu couture à 18 000 euros la place premier prix (sans les bulles), des enchères enfiévrées et un show live de Duran Duran… L’an dernier ? 16 millions récoltés pour la lutte contre le VIH. S’agit-il de l’événement le plus show off du festival ? Probablement. Et la cause justifie-t-elle tout cette agitation? Assurément.

L’Éden Roc, 165 Boulevard JFK, 06160 Antibes

LA VILLA DES MINISTRES :

LE PLUS BUSINESS-FRIENDLY

À Cannes, entre deux photocalls et un spritz mal dosé, il existe une oasis secrète où le gratin du cinéma vient respirer (et networker) : la Villa des Ministres. Yves de Roquemaurel anime ce lieu de rêve nichée à dix minutes à pied du Palais. C’est ici que se forgent les deals de demain, entre petit-déj’ « fitness » sous les palmiers et cocktails au rhum colombien au bord de la piscine… Et le jardin? Une scène instagrammable en plein air, capable d’accueillir une centaine de happy few. Le programme ? Déjeuners ciselés, projections privées, open bar cosmopolite du Brésil au Japon, et goodie bags pour les VIP. On se donne RDV sur Linkedin ?

La Villa des Ministres, 20 bis Avenue de Vallauris, Cannes

CASA DI NONNA

LE PLUS COMFORT FOOD

Au beau milieu de la rue Hoche, artère semi festive et semi-touristique de Cannes, bienvenue à la Casa di Nonna, animée par Vanessa et Ivan Vinciguerra. Ici, pas de dressage conceptuel, juste des pappardelles pleines de buratta, des gnocchis au pesto bien faits-bien frais et des desserts maison qui tombent juste. Le midi, c’est le spot parfait pour un déj’ entre survivants de la veille. Le matin, jus frais et gâteaux maison. Et l’après-midi ? Terrasse ensoleillée, cafés stylés, et va-et-vient des festivaliers à observer tel un défilé de mode. Bref, La Casa di Nonna, c’est le refuge chic et sans chichi de ceux qui aiment le cinéma, surtout dans leur assiette.

Casa Di Nonna, 41 rue Hoche, Cannes

LA SUITE PARIS MATCH

LE PLUS PUTSCH MÉDIATIQUE

Paris Match n’a pas planté son parasol dans le sable… Mais son drapeau dans le marbre. Pour ses 75 ans, l’hebdo, passé sous pavillon Arnault, dégaine une suite ultra-VIP au Carlton et balance un tacle à son éternel rival Gala. Nouveau maître du jeu : Alexandre Maras, débauché fin 2024, ex-Gala, pro des soirées, des scoops sur tapis rouge et des réseaux sociaux. C’est lui qui pilote ce mini-bunker média, pensé comme un salon du quatrième pouvoir cannois. À l’intérieur ? Glam’Room en service libre, un studio photo pour capturer l’instant et une bande de joyeux journalistes. La suite Paris Match, c’est la montée en gamme d’un titre qui ne veut plus seulement chroniquer Cannes… Mais en être pour de bon.

Carlton Cannes, 58 boulevard de la Croisette



Par Max Malnuit et Raphaël Baumann