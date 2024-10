CARTO : QUEL COWORKING POUR VOTRE BURN-OUT ?

Vous êtes diplômé de HEC, accro à Linkedin et n’avez aucune idée de la valeur de l’argent ? Voici nos huit adresses premium pour bullshit-jobber. (N.B. Cet article utilise le jargon des paltoquets de la start-up nation . Migraineux s’abstenir.)

NOW

LE PLUS DIGITAL NOMAD

Cosmopolisson ? Vous l’êtes assurément. Cosmo-consultant ? C’est votre goal. En attendant que votre N+1 remarque votre body langage assertif, allez cuver votre surmenage chez Now (dans toutes les grandes villes de France – et Rouen). Leurs espaces proposent une tisanerie, un programme bien-être Now Care, des call boxes (pour appeler votre grande sœur à l’aide), des ateliers cuisine et des tournois de fléchettes. Et si vous avez le cafard, vous pouvez dialoguer avec Ludivine de la page d’accueil (oui, c’est une vraie personne, soyez gentil avec elle).

La douloureuse : 299 euros / mois / poste

77 esplanade Général de Gaulle, 92 800 Puteaux

KWERK

E PLUS BLASÉ’

Apparemment, le fantasme ultime du type lambda en fonds d’investissement est qu’on lui murmure son nom avec un sourire tous les matins. Enfin, c’est ce que semble penser Lawrence Knights , cofondateur de Kwerk (aux côtés d’Albert Angel), un espace de coworking premium : à l’entrée, un(e) concierge prend soin de vous, à l’intérieur, un barista vous concocte un latte, et à la pause midi un coach vous propose des cours de yoga et de pilates. Le bonus ? 300 m2 de terrasse avec vue sur la tour Eiffel (s’il vous prend l’envie de regarder autre chose que votre feed Linkedin).

La douloureuse : environ 2500 euros / mois / poste

29 rue de Courcelles, 75008 Paris

THE BUREAU

LE PLUS DANS LE PIPE

On devrait se méfier, par principe, de tout ce qui sort de la tête d’un ancien trader. Fondé par Laurent Geneslay (ancien banquier d’affaires, consultant et trader), The Bureau s’est installé dans le triangle d’or pour servir une double philosophie : le slow working et le fast networking. Ici, on n’est pas là pour sa poire, mais on devient membre d’un réseau. Les bénéfices ? Un service de conciergerie lunaire (vélo-taxi, nettoyage de voiture, pressing, séjour sur mesure à la montagne, médecine énergétique – je ne peux pas tout citer, mais j’en meurs d’envie) et un restaurant où traîne le gotha parisien (pontes du CAC 40, startuppeurs influents, cadres de géants du luxe)… C’est parfois plus facile de croire aux reptiliens qu’aux ultra-riches. …

La douloureuse : entre 500 et 1900 euros / mois / poste

28 Cr Albert 1er, 75008 Paris

MORNING

LE PLUS UNDER PRESSURE

On vous l’a annoncé en visio hier : vous devenez principal junior en conseil en stratégie. Vos soft skills ont enfin payé ! (m’enfin, calmez-vous, vous avez le nez tout blanc). Allez-donc vous dégoter une place à l’hôtel de la Marine, investi par la firme de coworking Morning. Votre role-model, Gianni Infantino, le président de la FIFA, y a déjà élu domicile. Bureaux made in France, oenologie et haute gastronomie, salle de massage dans l’ancien cabinet de Guy de Maupassant… Serez-vous seulement à la hauteur ?

La douloureuse : à partir de 600 euros / mois / poste

2 place de la Concorde, 75008 Paris

LE SHACK

LE PLUS CRISE DE NERF

Comme votre maman est alcoolique et votre papa absent (en même temps vous avez décidé de faire l’EM Lyon à l’âge de douze ans…), vous n’avez jamais appris à exprimer vos émotions. Dix ans plus tard, vous voilà à suivre votre équipe tous les jours, de 8 heures à minuit, dans les open space du Shack Opéra – votre oasis urbaine, votre poumon citadin, votre fleur sur le béton… Sans vous avouer que leur concept « unique » : travailler, manger, bouger (balèze, celui qui a pondu un slogan) vous donne envie de fiche le feu à votre trench Bexley. Nota bene : le jour où vous craquerez (vous craquerez), pensez à privatiser l’étage entier.

La douloureuse : entre 200 et 1200 euros / salle / jour

4 impasse Sandrié, 75009 Paris

GUSTAVE COLLECTION

LE PLUS LEVERAGE

On ne pensait pas trouver plus prout-prout que le bureau qui nettoie votre Tesla. Une fois n’est pas coutume, nostra culpa, nous avons notre champion. Celui-ci propose des majordomes, un restaurant doublement étoilé par Maison Taillevent, et des signatures olfactives pour chaque pièce – les vestiaires, les sanitaires et les espaces de travail. L’idée du fondateur, Mathieu Billard ? Penser le burlingue comme un palace (pensez-vous, ces pauvres PDG qui reviennent d’un séjour au Plaza Hotel, devoir se rendre dans une tour de la Défense… c’est pas humain).

La douloureuse : entre 2500 et 3500 euros / mois / poste

21 rue de la Paix, 75002 Paris

DESKOPOLITAN

LE PLUS CLIENT-READY

Bonne nouvelle ! Nous avons trouvé une alternative à vos wellness wednesday passés sur la table bancale du bistrot d’à côté – pas du tout adaptée à votre Mac Pro. Rendez-vous chez Deskopolitan : 6000 m2, six étages, creative rooms, studios d’enregistrement, salon de coiffure, salle de sport et potager. On continue ? Ah, oui, une vue imprenable sur les framboises blanches du rooftop. Le responsable marketing de la boîte en rajoute sur la tartine : « On est […] dans des quartiers résidentiels riches en commerces, pas sur une esplanade en béton (Le Monde) ». Pas comme ces pedzouilles de banlieue, quoi. Ah, les nuuuls. (Bon. Descendez d’un ton, et allez régler votre note).

La douloureuse : 590 euros / mois / poste

226 boulevard Voltaire, 75011 Paris

PHILANTHRO-LAB

LE PLUS SHARP

Première règle, on ne parle pas de « coworking », mais de « haute couture office ». Seconde règle, on ne parle pas de « bureaux », mais de « suites » (par contre, y a pas de valets, calmez-vous). Idéal pour les sorbonnards option marketing (grand disciple de Engels, vous méprisez les alumni de HEC), cet « incubateur », situé à deux pas des échafaudages de Notre-Dame (la vue sur la flèche en travaux vous a d’ailleurs inspiré une appli de rencontre pour les artisans de France), propose de mettre le « beau au service du bien ». Votre salle préférée ? La suite Mécénale.

La douloureuse : 349 euros / mois / poste.

15 rue de la Bûcherie, 75005 Paris



Par Violaine Epitalon