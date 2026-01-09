TROIS MARQUES QUI APPORTENT LEURS LOTS D’INNOVATIONS SUR CE MARCHÉ TRÈS CONCURRENTIEL DU NETTOYAGE DES SOLS

DYSON PENCILVAC FLUFFYCONES

On reprochait aux aspirateurs Dyson d’être souvent lourds, avec ce modèle c’est tout le contraire. On retrouve la légèreté de le manœuvrer aisément. Certes l’autonomie est juste et le bac à poussière petit mais là Dyson a été à contrecourant de tout ce que l’on peut proposer sur le marché actuellement. On a la sensation d’avoir entre les mains un bon vieux balai mais ici pas de pelle à poussière car le PencilVac l’avale, c’est bien la vocation d’un Dyson. Il est surtout destiné aux petits espaces et aux parquets. Son tube principal ne fait que 38 mm. Il faut juste un petit apprentissage pour le tenir. Bien sûr il est équipé de la brosse conique Fluffycones qui élimine poussières et cheveux longs sans s’emmêler grâce à ses deux rouleaux qui tournent dans des sens opposés. Il est donné pour une autonomie d’environ 30 minutes avec une nouveauté, un système de charge magnétique sur sa base. Sa légèreté lui permet sans fatigue de nettoyer en hauteur. 499€. www.dyson.fr

IROBOT ROOMBA MAX 705 COMBO

Il y a de nouveau de la Roomba dans l’air. L’entreprise américaine qui est à l’origine des aspirateurs robots a dominé le secteur pendant 20 ans. Quand on citait le Roomba on savait à quoi cela correspondait. Avec la déferlante des marques chinoises et leur quasi-monopole sur le marché, iRobot vit une période difficile et doit passer sous le contrôle du chinois Picea qui est son fabricant en Chine. Revenons à la description de leur nouveau robot Roomba Max 705 Combo + base AutoWash. Il est équipé d’un rouleau de lavage PowerSpinse qui nettoie en continu et s’auto-nettoie. Celui-ci coulisse pour nettoyer les bords et les coins et utilise un cache de protection pour garder les tapis/moquettes au sec. Pour l’aspiration, le Roomba Max 705 est équipé de deux brosses en caoutchouc anti-emmêlement et d’une station de lavage complète. Un plus il peut être pilotable via Apple Home ou Alexa sans passer par son application. Avec ce modèle, la marque redevient compétitive. 649€ www.irobot.fr

KOBOLD VK7

Quand on évoque la société Vorwerk, on pense à son Thermomix, robot de cuisine multifonction haut de gamme et pas d’office à Kobold, sa marque d’aspirateurs. C’est un produit haut gamme et atypique par rapport à tout ce qui est proposé sur le marché. Le VK7 est un aspirateur sans fil au design original, particulièrement robuste et très silencieux. Très maniable son excellente brosse aspirante pour les sols se glisse sous les meubles. Il aspire tout sur son passage grâce à ses quatre niveaux de puissance et son mode boost. Son sac à poussière pour collecter celle-ci est capable de compacter les débris pour durer plusieurs semaines. Ce qui fait son originalité c’est sa brosse lavante DuoSpeed SP7 qui fonctionne comme une serpillère pour laver les sols. Elle est en microfibre et frotte le sol avec une efficacité redoutable et utilise 50 fois moins d’eau qu’une serpillère traditionnelle. Après son passage le sol est presque sec. Un plus pour le rangement la poignée est rétractable. Seule obligation vider et laver la lingette après chaque passage. Le Kobold VK7 est proposé à partir de 999€ en version de base et à 1 499,00 € avec sa brosse lavante. Kodold assume ces prix en considérant que cet aspirateur est fait pour durer dans le temps. www.vorwerk.com



Par Serge Adam