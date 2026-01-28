SEPT MARQUES QUI ONT MARQUÉ 2025 ET QUI SERONT TOUJOURS D’ACTUALITÉ EN 2026

ONEPLUS 15

La marque continue à nous étonner. Après sa tablette OnePlus Pad 3 et sa montre OnePlus Watch 3 qui ont connu un franc succès pour leur rapport qualité/ prix et leur performance, la marque continue dans la même veine avec le OnePlus 15 son nouveau modèle flagship. Avec sa forme rectangulaire, sa finition soignée, son grand écran Oled de 6,78 pouces, ses 16 Go de RAM selon les versions, et jusqu’à 512 Go de stockage, il rivalise avec les modèles haut de gamme. Il a une certification IP68 pour résister à l’immersion dans l’eau et à la poussière et il a aussi une certification IP69 pour résister aux jets d’eau chaude à haute pression. Son nouveau processeur permet aux applications, aux vidéos et aux jeux vidéo de tourner d’une façon fluide. Pour la partie photo on pourra regretter l’abandon de sa collaboration avec Hasselblad pour son propre traitement de l’image. Le module est moins imposant et de format carré avec un capteur principal de 50 mégapixels. Un point important, son autonomie est revue à la hausse, le OnePlus 15 peut tenir deux jours sans passer par la case recharge. L’IA est omniprésent pour être dans l’air du temps. Sous l’écran on retrouve un capteur à ultrason. Le dos est dans un matériau de haut qualité et doux au toucher, fini les traces de doigts. Un modèle qui pourra en surprendre plus d’un. En dessous des 1000 €

www.oneplus.com

LEXAR PROFESSIONAL GO PORTABLE SSD WITH HUB

Lexar est reconnu pour ses produits destinés au stockage. Celui-ci est innovant car il permet de transformer son smartphone en solution d’enregistrement ultra compact et d’étendre les possibilités en vidéo de son téléphone portable. Ce qui surprend c’est sa taille ainsi que son poids. Il est minuscule et léger ce qui le rend parfait pour être fixé à son smartphone. Il se fait ainsi oublier. Le hub dispose de quatre ports USB Type-C pour non seulement recharger mais surtout pour connecter d’autres périphériques comme des lampes ou des microphones. Il est livré avec divers adaptateurs USB Type-C et d’un câble/porte-accessoires pour plus de flexibilité. Ce disque dur est robuste, avec une résistance à la poussière et à l’eau IP65 mais aussi aux chutes d’un mètre. Une fois l’enregistrement effectué, le transfert des données est rapide et facilité grâce au SSD USB-C compatible avec tous les appareils disposant du port adéquat. Le prix du SSD portable avec hub est de 199,99 € 1 To et de 299,99 € pour la version 2 To.

www.lexar.com

THOMSON GO PROJECT SIRIUS

Fort du succès de son premier Go TV, pour rappel, il s’agit d’un téléviseur Full HD de 32 pouces sur batterie (4h d’autonomie) et sur roulettes, Thomson continue à nous surprendre avec une gamme de vidéoprojecteurs misant sur la philosophie de la mobilité. Le Sirius est un vidéoprojecteur laser Full HD à ultra courte focale avec batterie ce qui lui donne la vocation d’être nomade, rare pour cette catégorie de produits. Rien à voir avec les modèles imposants qui sont sur le marché. Il ne pèse que 1,7 kg et fait 25 cm de large seulement. Ainsi, il se transporte facilement. Il s’installe à quelques centimètres d’un mur et peut générer une image de 100 pouces. Il possède une batterie intégrée avec une autonomie limitée à 1h30 en mode éco. C’est peu pour voir un film complet mais suffisant pour un épisode d’une série ou de faire un tour sur YouTube. Avec sa luminosité de 600 lumens, il nécessite d’être dans une pièce sombre. Un vrai plus, il intègre Google TV pour regarder Netflix Disney+, Prime vidéo…. 699€

www.mythomson.com

FUJIFILM X-E5

Les smartphones sont devenus les impérialistes de la prise de photos. Fujifilm avec son X-E5 nous prouve le plaisir retrouvé du geste photographique, du cadrage et du réglage. Le boîtier est tout en métal aluminium et la finition est très soignée. Sa courroie en corde souligne encore plus son allure vintage. Il rappelle les appareils photo argentiques. On apprécie le soin d’intégrer toutes les commandes dans le boitier. Pour les données techniques, on a un capteur de 40 millions de pixels, un seul port de stockage par carte SD, de la vidéo jusqu’à 6K, un joystick qui facilite les choix, un écran inclinable qui peut se relever pour prendre même des selfies. Il est doté d’un capteur haute résolution, d’un processeur rapide et d’une stabilisation sur 5 axes. Une roulette parfaitement intégrée au boitier permet des simulations de films, 19 au total afin de choisir le rendu de couleur préféré avec aussi le noir/blanc. Le principal avantage du X5 c’est la gestion de tous les contrôles avec une seule main. 1799 euros en kit avec le nouvel objectif pancake 23 mm f/2.8.

www.fujifilm.com

LOGITECH CASA POP-UP DESK

Le télé travail et travail à l’extérieur sont maintenant rentrés dans les mœurs. Logitech sait s’adapter à ces nouvelles tendances. L’avantage de ce produit c’est son esthétique et sa taille. Ainsi il ressemble à un grand carnet tenu par un élastique. De plus on peut choisir son coloris (vert foncé, blanc cassé ou rose pâle). Facilement transportable, il peut s’utiliser à peu près partout et s’installe en quelques secondes. Ce kit nécessite peu d’espace. Il comprend le casa book un étui qui se transforme en support ergonomique pour ordinateur portable améliorant ainsi la posture de travail de 40%. Il intègre également un compartiment de rangement avec un clavier sans fil et un trackpad tactile qui prend en charge, entre autres, les gestes tactiles habituels comme le défilement ou le zoom. 199,99 €.

www.logitech.com

LA VITRE

Miroir ô mon beau miroir dis-moi qui je vois de la tête au pied ? La Vitre qui porte bien son nom a été créée à l’origine comme moyen de communication sécurisé entre les sites d’une même entreprise pour recréer la sensation d’être dans la même pièce que son interlocuteur. Cela donne l’impression que la personne vient de pousser la porte de la pièce. L’appareil qui est mobile, est grand comme une porte vitrée, d’où son nom. Il a été pensé pour faciliter, fluidifier l’échange et la relation et donner l’impression d’une rencontre. Son usage, son design et le confort qu’il procure l’ont rapidement amené à être détourné pour un usage privé. Certes il n’est pas accessible à tous : il est uniquement disponible en leasing, sans coûts d’acquisition, pour un abonnement mensuel de 500 €. Cela comprend toutes les communications que l’on veut avoir avec d’autres Vitres partout dans le monde.

lavitre.fr

WITHINGS BPM VISION

Whithings, est connu pour ses balances connectées et ses montres ScanWatch qui ressemblent à des montres de ville, développe aussi des appareils pour faire des électrocardiogrammes à domicile. Pour les hypocondriaques, ceux qui habitent dans les déserts médicaux ou ceux qui veulent suivre leurs tensions régulièrement sans aller chez le médecin, le BPM Vision est fait pour eux. Il permet de surveiller sa tension et de détecter la fibrillation auriculaire en un seul geste. Il est très facile d’utilisation et permet un vrai suivi cardiovasculaire. Il ne faut pas oublier qu’avec les crises, les situations de stress à répétition et la malbouffe, l’hypertension touche aujourd’hui un homme sur quatre et une femme sur cinq dans le monde. L’appareil affiche les instructions et les résultats directement à l’écran, guidant ainsi l’utilisateur tout au long de la mesure. Le BPM Vision a une précision de niveau médical et on obtient un affichage par codes couleurs pour les résultats de tension. 179,95€

www.withings.com/fr/



Par Serge Adam