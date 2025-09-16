PUBARDS NEXT-GEN : « LES CAUSES JUSTES! »

Pour son édition 2025, le concours Mlle Pitch met à l’honneur le Samusocial de Paris. Rencontre avec quatre de ses lauréats.

LOU-ANNE COURTY : « ORIGINALE, CRÉATIVE, MARQUANTE »



Vous êtes en CDI chez Bizon, une agence du groupe Publicis Media. Votre participation au concours ?

Lou-Anne Courty : C’est la deuxième fois que j’y participe. J’aime son ouverture d’esprit, la possibilité d’être créatif et de proposer des idées originales.

Votre campagne « L’abonnement solidaire » ?

Nous avons confronté don mensuel et abonnements mensuels. Ce mois-ci encore, j’ai payé mon abonnement à la salle de sport alors que je n’y suis même pas allée. Donc si je peux me permettre de payer un abonnement que je n’utilise pas, pourquoi je ne pourrais pas faire un petit don mensuel au Samusocial ?

Votre objectif ?

Créer une campagne originale, créative, marquante et qui fasse réfléchir.

« L’abonnement solidaire », par Lou-Anne Courty, Manon Duchanois & Iris Martel

CAMILLE ROUCHON : « RÉVÉLER UN RÊVE »



Vous êtes étudiante à l’école Quatre. Votre participation au concours ?

Camille Rouchon : Dans un secteur aussi concurrentiel que la pub, un projet primé peut vraiment faire la différence. Connaissant déjà les Mlle Pitch Awards, nous étions très motivés à y participer.

L’idée de votre campagne ?

Avec l’aide de Nicolas Phare, ami et étudiant en cinéma, nous avons tourné un film qui mise sur la monotonie apparente pour mieux révéler un rêve derrière une réalité désenchantée. Il invite à réfléchir sur notre condition et celle des sans-abris. Le spectateur est maintenu en tension jusqu’à son terme, qui révèle tout le propos du film : la banalité n’a rien d’ordinaire. Cette publicité n’a pas vocation à faire culpabiliser. Il n’est pas question ici de ceux qui ont, mais bien de ceux qui n’ont pas, ou peu.

« La pub qui vend du rêve », par Camille Rouchon, Maxime Drillaud, Maxime Auber & Léa Alves

STANISLAS BRUNEL : « CORRIGER LES INJUSTICES »



Votre démarche ?

Stanislas Brunel : J’ai participé au concours car la cause est juste, inspirante et le jury très exigeant, ce qui fait de ce prix une reconnaissance de grande valeur. C’est aussi une opportunité pour les freelances de faire avancer leur carrière tout en servant à de grandes causes. Habitué depuis des années à concevoir des campagnes d’appels aux dons pour diverses causes, je suis constamment en quête d’astuces pour capter les flux d’argent en ligne.

Votre campagne : suggérer le don en reproduisant l’interface de l’achat d’un article en ligne.

Pour rendre la vision attrayante, il faut miser sur des titres « putaclics ». Si l’internaute s’est senti séduit par la démarche, il est fort probable qu’il veuille participer. Pour encourager les dons, il faut soigner l’approche. La solution est simple : participer à corriger les injustices pour éviter de les redouter.

« Pay For Walls », par Stanislas Brunel

LISON CHAMPIAU : « LA VIE DE LA RUE »



Votre participation au concours ?

Lison Champiau : Il offre une belle visibilité dans le milieu publicitaire, ce qui peut être un véritable tremplin pour notre avenir professionnel. Tout est parti d’un constat simple : tout le monde donne son avis sur tout, que ce soit dans la vie quotidienne ou sur Internet, sauf les sans-abris. On a donc voulu inverser les rôles. Et leur permettre de laisser un avis sur la vie de la rue.

Votre démarche pour évoquer la vie des sans-abris ?

Nous avons choisi de partir d’une vérité générale : le quotidien des sans-abris est extrêmement difficile, mais parfois un simple détail, comme deux heures de sommeil sans interruption, peut représenter un moment de répit. Notre intention était de souligner à quel point l’échelle de valeur change quand on vit dans l’extrême précarité. L’objectif était de les montrer comme des personnes qui conservent un brin d’espoir. C’est en ce sens que le Samusocial intervient : pour offrir du soutien, redonner de la dignité et accompagner vers une nouvelle vie.

« L’avis de la rue », par Lison Champiau avec Maelle Hupé et Dickson Walters

FÉLICITATIONS DU JURY_

Intrigantes, déstabilisantes ou second degré : les campagnes primées Mlle Pitch Awards ont toutes pour objectif d’engager à la fierté du don pour le Samusocial de Paris.

Par Paulina Beaudle