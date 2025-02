[POWERLIST 2025] : STÉPHANE JUNIQUE : « LA SANTÉ À BUT NON-LUCRATIF »

Militant de la solidarité, 51 ans

CV_ Cet infirmier de formation est depuis 2017 à la tête de Vyv, le premier acteur mutualiste de santé et de protection sociale en France. Exception dans le paysage de la santé en déliquescence programmée, ce « militant de la solidarité » défend l’égal accès au soin et l’investissement massif dans la prévention. Un bon sens fortifiant, à contre-courant d’une gestion toujours plus court-termiste des dépenses de l’État.

Le constat ?_ « Les sujets de santé sont abordés selon deux angles : financier ou technique. Or c’est d’abord un sujet citoyen. Notre pays fait face à une révolution de l’âge, en même temps que 25 % des Français renoncent au moins une fois à se soigner, que 1/10 habitent un désert médical. Il faut investir ! »

Sa thèse ?_ De refaire société grâce à un maillage territorial associatif et désintéressé, pour que la solidarité ne dépende pas entièrement de l’État. « Pour que notre modèle continue de fonctionner, il faut renforcer la complémentarité avec les acteurs de santé à but non-lucratif. »

2024_ « Le groupe agit pour le droit à la santé en remboursant ce que la sécurité sociale ne prend pas en charge, mais aussi en poursuivant son investissement de 500 millions d’euros pour l’accès aux soins dans les territoires (crèches, EHPAD…) »

2025_ « Alors qu’on fêtera les 80 ans de la sécurité sociale, je souhaite qu’on débatte davantage de la place de la santé dans notre société. Je souhaite qu’on aboutisse à une loi sur la fin de vie. Enfin, je souhaite qu’on agisse davantage sur les déterminants de santé – le logement, l’alimentation… »



Par Alexis Lacourte

Photo Axel Vanhessche