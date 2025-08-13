LES NOUVELLES RÈGLES DU NEAT SUMMER

MATCHA, YOGA, KOMBUCHA…

La vague Wellness a emporté les plus durs à cuir d’entre nous. Avis aux crasseux, aux geeks et aux excentriques, voilà comment vous transformer, vous aussi, en clean person aseptisées. Top 7.



01. COMME UN ENTREPRENEUR TU CAUSERAS

Règle numéro une, adopter un vocabulaire plus efficace, plus compréhensible. Un vocabulaire d’entreprise. Bienvenue dans l’ère du Self Care Inc. cristallisée par Intellect. L’application de développement personnel aux 4 millions d’utilisateurs ne promet pas de vous écouter, mais de vous « upgrader ». Son slogan ? « Create a better you ». Pas de psy, mais des « modules d’apprentissage émotionnel » et des « coachings cognitivo-digitaux ». Chaque « changement d’humeur » est une opportunité de pivot. Chaque moment d’anxiété, un « point de faiblesse » à optimiser. Un glissement sémantique que vous observerez chez les influenceurs bien-être. On ne parle plus de souffrance psychique, mais de « burn-out anticipé », « capital émotionnel », « discipline douce », ou « productivité durable ». Là où Freud voyait le refoulé, eux voient un retour sur investissement émotionnel. Là où Marx parlait d’aliénation, eux vendent une masterclass sur la loi de l’attraction à 249 euros. Un retour en force de Frederick Taylor qui aurait médité ces 110 dernières années : trackez votre sommeil, fixez-vous des objectifs de bienveillance et exploitez votre potentiel émotionnel.

02. TES EFFORTS TU DISSIMULERAS

On ne vous demande pas d’arrêter de faire la fête. On vous propose simplement de troquer MD, alcool et warehouse de banlieue pour une boisson verte au goût amer, dans des Matcha Raves en pleine conscience. Dirigez-vous vers le premier concept-store ou espace arty du Marais pour danser (pieds nus), respirer (en cohérence cardiaque) et swiper sur Breeze (l’app de rencontre sans message, qui « te prend au sérieux sans te faire perdre ton temps ») le tout en taux d’hydratation optimal. Technique d’acclimatation : si vous n’êtes pas encore adapté au matcha latte, le collectif Daybreaker (né aux États-Unis) organise à Paris son prochain Wake Up & Have Fun, des matinées dansantes sans alcool, avec yoga à l’ouverture, DJ set en ambiance « lumière naturelle » et granola bio à la sortie. Le tout sponsorisé par les géants du lait végétal Calm, Oatly ou Maison Loüno, ravis de porter cette nouvelle forme de spiritualité douce, apolitique et qui ne casse pas trop les oreilles.

03. IMMACULÉ(E) TU SERAS

Propres, sains, purs… Cet été est celui de la skin care et des french manucures soignées. Malgré le succès de Boss Lady Théodora et son esthétique hyper acide et décomplexée, la hype de la « Clean Girl » refuse de mourir. Née en 2022 au summum du règne de Gigi Hadid et de son visage poupon, ce mot clé aux 700 millions de vues cumulées sur TikTok prône une peau éclatante (à grands coups de produits et de gommage), des cheveux tirés et un maquillage discret. Quelques boutons vous restent de votre dernier Brat Summer ? Pas de panique, servez-vous un verre de Ciao Kombucha – l’alternative « propre et saine » aux sodas commercialisée par l’ex-geek adulescent d’internet, Squeezie – et scrollez la rubrique shopping Vogue d’octobre 2022. Les journalistes de Condé Nast y avaient recensé à l’époque tous les produits makeup pour imiter cette « beauté naturelle et fraîche ». En revanche, cheveux crépus et bourrelets devront être sacrifiés à l’hôtel de la trend : Le #CleanGirl et ses petites soeurs #QuietLuxury et #DemureBeauty ne valorisent qu’une beauté eurocentrée… et excluante.

04. L’ORDRE TU ADOPTERAS

Oubliez le chaos créatif. Le désordre, c’est pour les pauvres, les mal alignés du bassin, les utilisateurs de Tupperware en plastique. En 2025, le cool, c’est la structure. Lisse, compartimentée, logée dans un feed couleur sauge. Commencez par votre assiette : macro-calculée. Chromatiquement cohérente. Les lunch boxes « Traditionnelle Bento » avec compartiments pour protéines maigres, légumes vapeur et sauce tahini sont le starter pack de votre neat summer. Pas une tâche, pas une miette, même la vinaigrette est en bouteille de 30 ml. À boire ? la même rengaine. Des cocktails en kit. Mixologie sous contrôle. Plus besoin de bartender : on commande une boîte, on shake une fiole, et on sirote notre mojito en toute rigueur sensorielle. Même le flirt est compartimenté.

Côté sport, le yoga, c’est fini. Trop popularisé, trop spiritualité Ali Express. Zineb Fahsi, autrice de Yoga, le nouvel esprit du capitalisme (éditions Textuel) le dit : « C’est devenu un peu trop démocratisé, ça a perdu de son cachet. Le sport n’est plus aussi efficace dans la distinction qu’il ne l’était. » Le nouveau code, c’est le Pilates Reformer. Plus précis. Plus clinique. Plus cher. Abdos, triceps, quadriceps… Les machines – des instruments de torture scandinaves – ont chacune leur utilité. À Paris, ça fleurit dans le 16e et le 15e comme des coffee shops à Brooklyn. Une séance ? Entre 35 et 60 euros pour s’étirer en silence sur une structure en aluminium en écoutant des playlists « Focus Zen House ›».

Sur Hinge, choisissez : mettrez-vous votre Strava (l’app reliée à votre montre connectée pour publier vos courses et randonnée) ou votre Letterboxd (pour noter et classifier vos films vus) ? Peu importe tant que vous performez. En attendant, sélectionnez votre personnalité parmi les centaines qui existent sur les réseaux, du Golden Retriever Boyfriend (attachant, dispo, pas trop vif) au Fox Energy (piquant, insaisissable), en passant par la Villain Era (à l’ambition toxique assumée).

05. UNE CAMÉRA TU ACHÈTERAS

Et surtout : filmez-vous. En lumière naturelle. En vertical. En full beige. Tout est beau, propre, lisse : investissez dans des lights, recouvrez de blanc ce vilain bleu royal sur votre mur, apprenez quels exercices mettent en valeur telle ou telle courbe. L’important, c’est l’image. Pour Zineb Fahsi, « toutes les pratiques bien-être sont vues par le miroir déformant des réseaux. Toute une esthétique se met en place, avec des codes qui se répètent. » Des leggings vert sauge, des t-shirt sans manche en synthétique, d’immenses gourdes-bidon pastel… Même si, hors du Service Fitness du Four Seasons, « les élèves viennent en pyjama ou pantalons troués ».





« IL Y A UN QUELQUE CHOSE DE TRÈS ASSUMÉ AUTOUR D’UN CORPS ENTRETENU. LÀ OÙ AU YOGA, IL Y AVAIT UNE PETITE AMBIGUÏTÉ… » — ZINEB FAHSI



06. UNIFORME TU DEVIENDRAS

Trouvez votre clone, aimez-le, filmez-le, répétez. Oubliez le mystère, l’altérité, les différences enrichissantes. En 2025, le coup de foudre amical ou amoureux, c’est une rencontre dans un miroir. Sur les réseaux de l’image, les duos assortis dominent la timeline. Deux ensembles fluides en coton, deux Açaí bowl, une story commune. Le fantasme d’un amour fusionnel est devenu un algorithme de lifestyle : même routine matinale, même playlist, même shampoing aux orties vivifiant. Vous grimpez ensemble ? L’escalade de bloc en couple est faite pour vous. Vous méditez à deux ? Pensez à la respiration synchronisée, caméra posée sur le tapis. Sur TikTok, le mot-clé « Twinflame aesthetic » explose. Et sur Instagram, les comptes de couples influenceurs affichent des feeds où les deux visages fusionnent presque dans la même palette Pantone.

Fini le foot entre potes, les équipes mixtes ou même les groupes de rando. Trop bruyant. Trop désordonné. On vous conseille plutôt le pilates à deux, dans la nouvelle salle « Studio Reformer en Duo » à Paris 15e. Zineb Fahsi souligne l’ambition performative de ce sport. « Il y a un quelque chose de très assumé autour d’un corps fit, entretenu. Là où au yoga, il y avait une petite ambiguïté. On se cachait derrière des atours spirituels ». Et tant pis si ça tourne à la mentalité hygiéniste : évacuez le conflit, la contradiction, la tension de l’individu singulier, l’amour c’est un produit dérivé du self-care.

07. EN QUÊTE DE DÉCONNEXION TU IRAS

Oubliez la diète sans gluten ou le trop contraignant jeun intermittent. La détox ne vaut plus rien, sauf si elle est digitale. La pureté 3.0, c’est un écran noir, des notifications en mode « ne pas déranger » et des pensées calmes. Rassurez-vous, si c’est encore trop dur de poser votre bigot, Serenity, Head Space et Plantie sont autant d’app’ qui vous permettront de le garder tout proche : méditation guidée, aide au sommeil, ou même une forêt numérique qui pousse quand vous ne regardez pas votre téléphone… Tips : l’option mode avion, elle, est encore gratuite.

À Miami, nouvelle capitale financière des États-Unis, c’est une autre forme de déconnexion qui est encouragée. Un projet de loi a été déposé en mai par Tom Leeks, sénateur républicain, envisageant des accords entre les traders et leurs employeurs. Pour éviter que des informations sensibles aillent directement à leurs concurrents, ces derniers voudraient imposer une période de « congé de jardinage » rémunérée – allant jusqu’à 4 ans – accompagnée d’une interdiction de travailler pour d’autres entreprises. Quand la machine à sous s’enraye, le capitalisme part en vacances (ou en gardening leave).



Par Adèle Thiery

Illustration Lila Tretout