LA FONDATION CLÉMENT, CENTRE NÉVRALGIQUE DE L’ART CONTEMPORAIN ET DU PATRIMOINE CARIBÉEN

Fondation d’entreprise du Groupe Bernard Hayot (GBH), la Fondation Clément défend l’art contemporain caribéen et les rencontres interculturelles. Elle a organisé en Martinique des expositions mémorables, comme un vis-à-vis audacieux entre la poésie d’Aimé Césaire et l’art moderne. Après avoir célébré le travail du plasticien martiniquais Christian Bertin, elle explore actuellement six millénaires d’histoire de la Caraïbe. La Fondation joue aussi un rôle social, pour rendre la culture accessible à tous en Martinique : expositions gratuites, soutien aux artistes locaux et visites scolaires.



DE LA BLESSURE INTIME AUX ORIGINES DE LA CARAÏBE

Métal tordu, matériaux organiques brûlés, déchirés, momifiés : les œuvres de Christian Bertin portent des stigmates profonds. La démarche du plasticien martiniquais, né en 1952, s’articule autour de l’idée de la « blesse » : une blessure intérieure, intime, héritée d’expériences individuelles et collectives. Durant l’hiver 2025, la Fondation Clément a consacré à Christian Bertin l’exposition Cette foule qui ne sait pas faire foule, réunissant une quarantaine d’œuvres de cet artiste majeur, enraciné dans sa Martinique natale.







Le 4 janvier 2026, les créations du plasticien ont laissé place à Aux origines de la Caraïbe : Taïnos & Kalinagos, nouvelle exposition événement de la Fondation. Fruit d’un partenariat avec le musée du quai Branly-Jacques Chirac, elle réunit plus de 330 œuvres, venues d’une trentaine d’institutions de la Caraïbe, d’Europe et des États-Unis, pour immerger le visiteur dans les cultures autochtones qui peuplaient l’archipel avant l’arrivée des Européens à la fin du XVe siècle.

Sur un parcours de plus de six millénaires, l’exposition éclaire les savoir-faire, les croyances et les modes de vie des sociétés taïno et kalinago, deux peuples fondateurs de l’identité caribéenne. Elle installe aussi un dialogue vibrant entre patrimoine ancestral et création contemporaine. Des pièces majeures, souvent inédites dans la région, révèlent l’ampleur des réseaux d’échanges tissés par ces sociétés complexes, du continent sud-américain aux Grandes Antilles, et la persistance de leur héritage aujourd’hui.

Lien Youtube : https://www.youtube.com/watch?v=w23GbI09jUU



LA FONDATION CLÉMENT, RÉFÉRENCE DE L’ART CONTEMPORAIN AUX ANTILLES

Ce passage de témoin résume la démarche de la Fondation, structure de mécénat du Groupe Bernard Hayot (GBH), créée au début des années 2000. Une centaine d’expositions et la constitution d’une collection emblématique de la création caribéenne récente ont fait de la Fondation un acteur incontournable de l’art contemporain aux Antilles. Depuis son origine, les œuvres de plus de 450 artistes y ont été présentées.

En 2013, la Fondation Clément a frappé les esprits avec Aimé Césaire, Lam, Picasso : nous nous sommes trouvés, confrontation audacieuse entre les textes du poète martiniquais et des icônes de l’art moderne, qui a attiré plus de 40 000 visiteurs. Plus récemment, la Fondation a collaboré avec des institutions prestigieuses : Le geste et la matière, une abstraction « autre » à partir des collections du Centre Pompidou ou Afriques, artistes d’hier et d’aujourd’hui, en partenariat avec la Fondation Dapper.

Parallèlement, la Fondation promeut des artistes de la région, à travers des expositions solo et collectives, de Pascale Marthine Tayou à Jean-Marc Hunt, et sa propre collection permanente dans une pinacothèque dédiée.





UN MOTEUR CULTUREL POUR LA MARTINIQUE

Pour soutenir une création vivace en Martinique, la Fondation développe également des actions de mécénat à destination des artistes locaux – notamment des résidences et des dotations matérielles – et organise un marché de l’art annuel. Pour rendre la culture accessible à tous, et surtout aux plus jeunes, elle offre un accès gratuit à toutes ses expositions, ses publications en ligne, et multiplie les visites scolaires. Sa bibliothèque, unique sur l’île, permet de consulter un nombre important d’archives du XVIIe siècle à nos jours et d’ouvrages inédits consacrés à l’histoire de la Caraïbe.