GRAND SEIGNEUR SANS ALCOOL : LES MOCKTAILS SIGNÉS SIR. JAMES 101

Le Dry January n’est plus une mode ou un challenge que l’on se lance après les fêtes avec comme objectif, vais-je tenir un mois sans boire d’alcool. En France, un Français sur cinq a déjà participé au Dry January et 36 % des 18-34 ans consomment désormais des boissons sans alcool (Nielsen, 2025). Petit à petit les vins désalcoolisés ou sans alcool sont en train de devenir une nouvelle façon de consommer du vin. Dans le dernier cahier Grand Seigneur, notre magazine du plaisir à table, de décembre 2025 nous avions déjà parlé de cette nouvelle approche en mettant en avant les vins et les effervescents. Les spiritueux s’y intéressent aussi comme l’univers des cocktails. La marque Sir. James 101, née aux Pays-Bas, est pionnière dans ce domaine. Ses mocktails signés Sir. James 101 sont une alternative à ceux qui souhaitent continuer à boire des cocktails mais sans alcool. La gamme Sir. James 101 revisite les recettes incontournables de la mixologie comme le Spritz, le G&T, le Mojito, le Ginger Mule ou le Passion Fruit Martini. Ils sont déjà prêts à boire dans des flacons de 25 cl.

www.sirjames101.com





Par Serge Adam