FESTIVAL REIMS POLAR : LE POLAR SELON FLORENCE LOIRET CAILLE

Au festival Reims Polar, la comédienne Florence Loiret Caille, vue dans la série Le Bureau des légendes ou l’immense Trouble Every Day, faisait partie du jury Sang Neuf. On en a profité pour lui demander quels étaient ses cinq polars préférés.

BURNING DE LEE CHANG-DONG (2018)

Florence Loiret Caille : « Pour moi, c’est véritablement un polar : il y a une disparition, un mystère. Le polar, c’est un prétexte pour parler de plein d’autres choses. J’avais adoré l’atmosphère du film de Lee Chang-Dong : cette fille qui disparaît du jour au lendemain, l’autre qui arrive, la recherche, l’énigme… Et j’ai toujours en tête cette scène de discussion dans le soleil couchant. C’est à tomber par terre… »

LE PRIVÉ DE ROBERT ALTMAN (1973)

« J’adore le personnage du détective privé incarné par Elliott Gould, sa silhouette, ce mec qui va acheter la bouffe pour son chat, son indolence, la mise en scène d’Altman… J’adorerais jouer un jour un personnage comme celui-ci. »

LOST HIGHWAY DE DAVID LYNCH (1999)

« Il faut un Lynch, donc Lost Highway ! C’est magnifique, on est dans un autre monde. Il y a une femme qui change de couleur de cheveux, un mec qui se dédouble, la mort qui rôde. C’est vraiment le polar que j’aime, surréaliste, étrange. Et cet homme en noir qui dit au héros qu’il est chez lui, alors qu’il est en train de lui parler… C’est authentiquement terrifiant. »

LA DAME DE TRÈFLE DE JEROME BONNELL (2008)

« C’est un polar dans lequel j’ai joué, avec Malik Zidi et Jean-Pierre Darroussin. Pour le film, je m’étais fait faire un tatouage de trèfle sur le doigt. Et je l’ai fait effacer. C’était une histoire de meurtre avec une relation incestueuse entre un frère et une sœur. »

ON VOUS CROIT DE CHARLOTTE DEVILLERS ET ARNAUD DUFEYS (2025)

« Avec le jury Sang neuf, on l’a primé à l’unanimité lors du festival Reims Polar. Il n’y a pas de meurtre, ça traite du sujet de l’inceste. Tout se passe dans le bureau de la juge des enfants et le film est intégralement constitué de plans fixes sur des juges, des avocats, des enfants, un père et un personnage de mère qui bouffe l’écran. L’actrice Myriem Akheddiou est tellement exceptionnelle qu’on lui a remis un prix d’interprétation. Ce qu’elle fait est inouï. Ça nous a retourné le ventre et la tête. On a peur pour elle pendant tout le film, ça méritait largement nos deux prix et en plus, le film a reçu le prix de la Jeunesse. »

PALMARÈS 5E EDITION DE REIMS POLAR

Le Grand Prix

ISLANDS de Jan-Ole Gerster

Sortie française : prochainement

Le Prix du jury

LITTLE JAFFNA de Lawrence Valin

Sortie française : 30 avril

Le Prix du jury

THE THINGS YOU KILL de Alireza Khatami

Sortie française : Prochainement

Le Prix de la critique

THE THINGS YOU KILL de Alireza Khatami

Sortie française : Prochainement

Le Prix du public

LITTLE JAFFNA de Lawrence Valin

Sortie française : 30 avril

LE Prix Sang Neuf

ON VOUS CROIT de Charlotte Devillers et Arnaud Dufeys

Sortie française : prochainement

Un prix exceptionnel d’interprétation

Myriem Akheddiou pour son rôle dans ON VOUS CROIT



Par Marc Godin

Florence Loiret Caille : © Olivier Vigerie