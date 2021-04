FATHIA YOUSSOUF : « UNE GÉNÉRATION PLUS OUVERTE. »

À 14 ans, cette fille d’ingénieurs est à l’affiche du buzzé Mignonnes.

Pour ton premier film, tu incarnes une fille de 11 ans qui, pour s’intégrer au groupe « Les Mignonnes » du titre, s’affiche trop sur la toile. Les réseaux sociaux, c’est dangereux ?

Fathia Youssouf : Comme la plupart de ceux de ma génération, je les utilise beaucoup… Mais, en revanche, je fais la différence entre ce que j’y affiche ou pas !

Comment concilies-tu collège et cinéma ?

À part pendant le tournage, où j’ai arrêté les cours pendant deux mois, j’essaye de garder le cinéma pour le week-end ou le mercredi.

Et comment imagines-tu le cinéma d’après ?

La génération qui arrive est plus ouverte que celle d’avant : on va voir plus de profils atypiques et originaux. Et c’est une bonne chose ! Ça veut dire que chacun pourra se retrouver dans le cinéma et y voir des personnes qui lui ressemblent.

Des projets en cours ?

Pas pour le moment. Mais cette première expérience au cinéma a été positive.

Mignonnes de Mouna Doucouré, sur Canal VOD et Arte Boutique



Entretien : Greg Kozo

Photo : Emma Birski