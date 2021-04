CAMILLE RUTHERFORD : « VIVE L’ABSURDE ! »

On l’a vue chez Carax et Kechiche et bientôt chez Mandico. À suivre…

Tu es franco-britannique. En quoi es-tu une actrice britannique ?

Camille Rutherford : J’ai fait deux films entièrement en anglais. Mais, je suis une comédienne française parce que je tourne surtout en France. C’est dans mes références et mes goûts, que je suis peut-être plus britannique, j’ai grandi en regardant beaucoup de choses anglaises et j’aime l’humour absurde…

Tu es actuellement à l’affiche de la nouvelle série d’Emma de Caunes, 9 meufs.

Oui, j’y joue Charlie, une anglaise qui est en train de se séparer de son amoureux. Elle est très triste et elle va se faire remonter le moral par le concierge de l’immeuble, campé par Philippe Katerine.

Quels sont les conseils de Philippe Katerine pour se remettre d’une rupture ?

Eh bien, il me rappelle qu’on est dans « the city of love » !

Comment imagines-tu le cinéma du monde d’après ?

Un embouteillage sans nom, comme au théâtre… J’espère surtout que les salles vont rouvrir très vite. Ça fait trop longtemps, c’est pas normal !

Et ta place, dans le cinéma d’après ?

Celle qu’on voudra bien me donner.

Felicità de Bruno Merle



Entretien : Adèle Chaumette

Photo : Emma Birski