FELIX LEFEBVRE : « UN CINÉMA COUILLU ! »

À 21 ans, la star d’Été 85, s’apprête à jouer Seb Farran dans le biopic de NTM. That’s my people !

Après plusieurs séries à ton actif, François Ozon t’offre un premier grand rôle avec Été 85. Que faut-il retenir de cette année-là ?

Felix Lefebvre : Qu’il est bon de se lâcher ! Si tu as envie de faire quelque chose, vas-y.

Que retiens-tu du tournage ?

Que tu peux préparer autant que tu veux ton rôle en amont, ce qui compte vraiment, c’est ce qui se passe devant la caméra.

On est en attente de la réouverture des salles. Comment imagines-tu le cinéma d’après ?

Assez couillu ! Je l’imagine plein de tentatives, plein de ratés comme de grandes réussites. Un grand cinéma dans lequel tu tentes des trucs sans avoir peur de te foirer.

Et ta place, dans le « cinéma d’après » ?

Je ne me prends pas la tête. Je me laisse couler, comme dans une petite rivière. (Il rit.)

Prochainement dans Suprêmes, biopic sur NTM d’Audrey Estrougo.



Entretien Laurence Remila

Photo : Emma Birski