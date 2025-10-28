DESIGN IMMORTEL : LA BLANCHE VUE PAR DAVID DESRIMAIS

Lorsqu’on pense à des objets de design iconiques, on ne pense pas spontanément à une couverture de livre, n’est-ce pas ? On peut penser au livre lui-même, comme objet et véhicule, dont la méthode de production (des feuilles pliées et coupées, vraiment) n’a pas changé en deux mille ans. Mais pas à sa couverture. C’est là que les éditions Gallimard ont fait fort. Sans rentrer dans les détails historiques de la conception de cette couverture iconique, c’est la permanence de sa promesse qui nous émeut. C’est la promesse d’une lecture de qualité, d’un texte qui a crapahuté au sommet de la dignité de notre attention, qui a franchi toutes les étapes pour arriver en compagnie des plus notables lectures du XXe puis du XXIe siècles. Tout ça avec un fond crème un peu salissant, un filet noir, deux filets rouges, et un caractère typographique hors d’âge. On peut ne pas tout aimer, mais pour que cette promesse tienne encore, il a fallu la tenir un paquet de fois. Bravo Gallimard et « La Blanche », on se sent en sécurité avec vous, et puis si on veut frissonner dans l’inconnu on sait toujours où trouver les éditeurs indépendants qui font cracher les couleurs et les vertiges de l’inattendu (chez nos libraires, s’entend).

Par David Desrimais, fondateur de JBE Books

Photo Axel Vanhessche