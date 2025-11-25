DARIA BYSTROVA (TANGEM) : « SIMPLICITÉ ET SÉCURITÉ »

Vous aussi, vous êtes à la recherche d’un accessoire élégant et ultra-sécurisé pour stocker vos cryptomonnaies ? Daria Bystrova, marketing lead chez Tangem vous présente la Ring…

Vous avez lancé Tangem Ring – un « cold wallet » pour cryptomonnaies – cette année. Comment décririez-vous ce qu’est un cold wallet à quelqu’un qui n’a aucune connaissance technique ?

Daria Bystrova : Quand on se lance dans les cryptomonnaies, la première question qui vient à l’esprit est: où vais-je stocker mon argent? Dans le monde des monnaies traditionnelles, on confie ses économies à une banque pour les mettre en sécurité. Dans l’univers des cryptomonnaies, plusieurs options existent: vous pouvez utiliser une plateforme d’échange comme Binance ou Crypto.com, opter pour un portefeuille logiciel (appelé hot wallet), ou choisir un portefeuille matériel, le cold wallet. Ce dernier est un dispositif physique, comme une carte ou une clé, qui conserve vos clés privées de votre portefeuille hors ligne, à l’abri des cyberattaques. C’est comme un coffre-fort numérique dont vous êtes le seul à détenir la clé, garantissant une protection optimale de vos fonds.

Et quels sont les avantages de choisir un cold wallet?

Un cold wallet est la solution la plus sécurisée pour gérer ses cryptomonnaies. Entièrement décentralisé, il ne dépend d’aucune plateforme ou intermédiaire. Vous êtes l’unique propriétaire de votre portefeuille, le seul à pouvoir y accéder. Les clés privées, essentielles pour valider vos transactions, sont stockées hors connexion, ce qui élimine presque tout risque de piratage. Avec un cold wallet, vous gardez un contrôle total sur vos fonds, en toute sérénité, même face aux menaces numériques les plus avancées.

Comment Tangem a-t-il combiné blockchain sécurisée et design élégant pour créer la Tangem Ring ?

Notre mission est de rendre les cryptomonnaies accessibles avec des outils sécurisés, simples et esthétiques. La Tangem Ring intègre une puce de sécurité EAL6+ et une antenne NFC dans une bague en céramique durable, étanche (IP69), résistante aux rayures, aux températures extrêmes et aux attaques. C’est un portefeuille à froid que vous portez au doigt, comme une montre connectée, mais pour protéger vos actifs numériques.

Et comment la Tangem Ring équilibre-t-elle l’esthétique et la fonctionnalité ?

Trouver cet équilibre a été le défi le plus excitant. Nous voulions une bague élégante et discrète, qui ne crie pas « gadget technologique pour geeks », tout en intégrant la puce de sécurité EAL6+ et la norme IP69 utilisées dans nos cartes. Intégrer des microélectroniques à cette échelle, en plaçant la puce et l’antenne NFC dans une bague en céramique sans compromettre le design ou la durabilité, a été un véritable exploit technique. Étanche, résistante à la poussière, aux températures extrêmes, aux rayons X, aux décharges électromagnétiques et à tout type d’attaques invasives ou non invasives, la bague est robuste.

Comment la céramique de zircone garantit-elle la durabilité ?

Ce matériau haut de gamme ne rouille pas, ne se corrode pas et résiste aux rayures. Conçue pour durer des décennies, la bague reste élégante et fonctionnelle, même en conditions extrêmes. Fabriquée en zirconium hypoallergénique, la bague est esthétique, confortable et garantie 25 ans. Sa robustesse protège vos cryptomonnaies dans toutes les situations, contrairement aux portefeuilles traditionnels plus fragiles. À l’avenir, Tangem prévoit d’introduire des bagues en métal et dans d’autres matériaux, diversifiant ainsi sa collection.

Et comment la bague équilibre-t-elle esthétique et fonctionnalité ?

C’était un défi technique d’intégrer des microélectroniques dans une bague en céramique de zircone hypoallergénique, un matériau utilisé dans les bijoux de luxe, sans compromettre design ou robustesse. Elle est élégante, discrète et conçue pour un usage quotidien, résistante à l’eau, à la poussière et aux chocs.

À quoi sert la fonctionnalité « tap-and-go » que vous proposez ?

La Tangem Ring permet de gérer vos cryptomonnaies en tapotant votre téléphone via NFC, rendant l’expérience fluide, sécurisée et intuitive, comme une banque décentralisée à votre doigt.

Comment la Tangem Ring change-t-elle l’expérience utilisateur ?

Elle transforme la gestion des cryptomonnaies en une habitude quotidienne. Vous la portez comme un bijou, sans vous soucier de « phrases de récupération » ou de dispositifs encombrants. Même en cas de vol, elle reste sécurisée grâce à un chiffrement avancé, un code d’accès et une authentification biométrique via l’application Tangem. Tangem Wallets vous garantit la pleine propriété de vos actifs et une autogestion active (ce qui signifie que vous pouvez utiliser votre propre portefeuille d’autogestion au quotidien et y accéder facilement).

Et comment s’adapte-t-elle à la vie quotidienne ?

Conçue pour une vie active, elle vous suit partout – vacances, sport, travail – permettant d’approuver des transactions instantanément, sans effort, tout en restant sécurisée.

Que dire à quelqu’un qui hésite à se lancer dans les cryptomonnaies ?

La Tangem Ring simplifie l’expérience avec un portefeuille à froid intuitif, sans câbles ni configurations complexes. Elle combine sécurité maximale et simplicité, idéale pour les novices comme les experts.

Quels sont les retours des premiers utilisateurs ?

Certains ont demandé : « Puis-je l’utiliser comme une bague de fiançailles ? » (Rires.) Pour certains, la Tangem Ring n’est pas seulement un portefeuille, mais un symbole d’engagement moderne. Dans un monde où la valeur est de plus en plus numérique, il ne s’agit plus seulement de diamants. C’est une question de combien de Bitcoin votre bague contient et de ce qu’elle représente : des actifs partagés, une confiance mutuelle et un avenir construit ensemble dans le Web3.

Vous proposez de nouvelles fonctionnalités: la compatibilité NFT, l’intégration de paiements Visa avec Tangem Pay…

Oui, la Tangem Ring évolue d’un simple dispositif de stockage sécurisé à un outil multifonctionnel pour des interactions dans le monde réel. Imaginez taper votre bague pour accéder à un événement NFT exclusif, prouvant instantanément votre propriété numérique. Ou l’utiliser comme une identité décentralisée, un pass de fidélité ou même un CV sur la blockchain. Tangem Pay, disponible à partir de mi-novembre 2025, vous permet d’utiliser vos cryptomonnaies au quotidien. Tangem Pay est la passerelle idéale entre votre portefeuille matériel et le monde réel. Rechargez votre carte en toute sécurité avec des USDC directement depuis votre portefeuille Tangem, puis payez instantanément sans contact partout où Visa est acceptée.

Comment votre service WalletConnect protège-til les utilisateurs ?

La détection de fraudes en temps réel alerte sur les contrats ou sites suspects. La simulation de transactions montre leurs effets avant validation, et les transactions vérifiées garantissent l’intégrité des opérations. Quel produit recommandez-vous à un novice? La carte ou la bague Tangem est idéale pour débuter. Un simple tapotement sur votre smartphone suffit pour gérer vos fonds en toute sécurité, sans complexité ni stress.

D’ailleurs, comment expliquer les cryptomonnaies à ma grand-mère ?

C’est de l’argent numérique qui vous donne une liberté totale pour gérer vos fonds sans banque ni gouvernement.

Et Tangem ?

Tangem, c’est une carte ou une bague que vous tapotez sur votre téléphone pour gérer votre argent numérique en toute sécurité, sans dépendre de personne. Tangem est un outil tout-en-un qui vous permet de gérer l’intégralité de votre portefeuille crypto : acheter, vendre, échanger, staker, gagner des intérêts, stocker des NFT et dépenser vos actifs.

L’avenir des cryptomonnaies selon vous ?

L’adoption massive repose sur des solutions simples et sécurisées. Tangem combine les deux, rendant les cryptomonnaies accessibles à tous, des novices aux experts, avec des outils intuitifs et ultra-sécurisés.

Par Laurence Rémila

Photo Axel Vanhessch