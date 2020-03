ET SI ON ALLAIT FAIRE UN TOUR EN BANLIEUE ROUGE ?

Comme son nom l’indique, Larcan Finnegan est Irlandais. Il a 40 ans, il aime la bière et les champignons hallucinogènes. Il aime également le cinéma et la découverte de Gremlins à cinq ans et du 2001 de Kubrick deux ans plus tard change sa vie. Après des études de graphisme à Dublin, il réalise en 2011 un court-métrage épatant, Foxes, inspiré du boom immobilier de 2006 en Irlande, puis de la crise de 2008 qui a jeté des milliers de personnes à la rue, qui se retrouvaient abandonnés dans des complexes pavillonnaires vides, inachevés, envahis par la nature. Il décide de transformer son court-métrage en long et imagine les grandes lignes de Vivarium. En panne de financement, il embraye avec Without Name, conte de fées psychédélique. Et parvient finalement à faire produire Vivarium quand l’excellent Jesse Eisenberg (The Social Network) accepte le rôle principal.



UNE MAISON POUR TOUJOURS

Des Femmes de Stepford à Get out, la banlieue a toujours été un terreau fertile pour l’horreur indicible. Ici, Tom et Gemma, un gentil petit couple bien conventionnel, sont à la recherche de leur première maison. Bientôt, ils effectuent une visite en compagnie d’un mystérieux agent immobilier dans un lotissement isolé, aussi étrange qu’ensoleillé : Yonder. Quand l’agent immobilier s’éclipse, le cauchemar commence. Le couple, pris au piège d’un labyrinthe de maisons toutes identiques, ne peut retrouver son chemin et doit s’installer dans la demeure-témoin. Un matin, on leur livre même un enfant dans une boîte qu’ils doivent élever ! Et si la maison de leur rêve se métamorphosait en prison, en mausolée ?