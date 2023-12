[TOP 2023] L’album de l’année : Chord Memory

Avec une telle pochette, ça n’était pas gagné pour être album de l’année… Sauf que personne en France n’a rivalisé avec ce disque sorti l’hiver dernier. Cela fait longtemps qu’on a compris que Jean Felzine est notre meilleur parolier. Il se dépasse ici, et parvient à briller même quand il parle de stérilité masculine (« À blanc »). Mélancolique et goguenard, il chante divinement, sur une production minimale, mais ciselée. « C’est Roy Orbison et Maurice Pialat qui jouent du synthé », dit Felzine. On pense pour notre part aux chansons dépouillées de Neil Young et Springsteen sur la BO de Philadelphia. « Je vis quand même », « Doudou », « Cette femme est un mystère » : cet homme, lui, est un crack. (Close Harmonie)

CHORD MEMORY

JEAN FELZINE



Par Louis-Henri de La Rochefoucauld