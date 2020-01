2020, ANNÉE ELECTROFUNK ?

CHARME FOU

Nombre de ces chansons, telle la ballade cubiste «Moon-beam Levels » ou la cavalcade électro « Purple Music », étoilée de bruitages SF et fragments de guitare jazz à la Wes Montgomery, auraient amplement mérité de figurer sur l’album original. Quant aux autres joyaux qui tournent déjà en boucle sur la platine, à savoir « Do Yourself A Favor », modèle de « Why You Wanna Treat Me So Bad », chantée intialement par Jesse Johnson sur son album « Shockadelica » ou, encore, «Teacher, Teacher », sorte de décalque du poppy « When You Were Mine », ils ressuscitent le charme fou qui distinguait, alors, le kid de Minneapolis.

Un miracle n’arrivant jamais seul, les fans peuvent désormais lire les premiers chapitres d’un projet d’autobiographie de Prince, interrompu par sa disparition inopinée. En dépit d’un long avant-propos de l’auteur que la diva funk avait élu pour réaliser cette tâche, et qui pointe, sans le vouloir, sa naïveté et sa mégalomanie, The Beautiful Ones, Mémoires inachevés, plongée en images rares et fac-similés de notes manuscrites, dans l’enfance, l’adolescence et les débuts de Prince Rogers Nelson, ne fait pas regretter de s’être entiché, il y a quarante ans, du musicien et de son art.

1999 SUPER DELUXE

PRINCE (Warner Records) THE BEAUTIFUL ONES,

MÉMOIRES INACHEVÉS

PRINCE (Robert Laffont)



