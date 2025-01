Yann Toma & Ouest Lumiere au Reflet Medicis

Le sculpteur Fabrice Rebois arrive à la fin à cause d'une panne electrique dans le métro

Sous les yeux ébahis de Fabrice de Rohan chabot Yann Toma recoit de la part d'un admirateur anonyme une mini gégène à manivelle en légo et ca marche !

Charles Henry mari de Alexandra, pere de la DJ Josephine me presente la cadette Celeste Dubail qui sera forcément cosmologue

A cause des films comme "Hiroshima mon Amour" "Le Bunker de la dernière Rafale" et "La Boum" le voisinage porte plainte pour les frappes sonores nocturnes aussi ici on écoute religieusement les images sous les casques individuels !