V AND B FEST’ : HUIT ANS SEULEMENT, DÉJÀ GRANDIOSE

Cet été, du 20 au 23 août, les artistes incontournables du moment se donneront rendez-vous en Mayenne. Adèle Castillon, Charlotte Cardin ou encore Robbie Williams seront présents au V and B Fest’, au domaine de La Maroutière (Château-Gontier-sur-Mayenne). Prenez vos places !

Des Vieilles Charrues au Hellfest en passant par Les Francofolies, l’Ouest est un territoire de festivals. Parmi les dates les plus emblématiques, on ne peut plus passer à côté du V and B Fest’. Depuis 2019, ce festival invite les plus gros noms de la scène musicale à performer en Mayenne. En seulement huit ans et six éditions – Covid oblige – le V and B Fest’ a su s’inscrire comme l’un des festivals les plus conséquents de France. Les années précédentes se sont produits Macklemore, DJ Snake, Gims mais aussi IAM, Calogero et Julien Doré. Une programmation éclectique aux retombées internationales qui n’a plus rien à prouver.

Propulsé par Damien Jahier, organisateur de festivals, et l’association Opus Sonore, le V and B Fest’ mise sur une expérience visuelle à couper le souffle. Celui pour qui « la musique est le plus beau vecteur de convivialité» est directeur et scénographe de l’évènement depuis sa première édition. Pour lui, l’habillage du festival se devait d’être maîtrisé à la perfection. C’est pourquoi la conception des décors et l’identité visuelle du festival ont été confiées à Paul Lacoste, scénographe du Hellfest, et Jérôme Logeais, architecte. Ensemble, ils sont à l’origine des Towers, décor hypnotisant qui fait face à la scène principale, et du Boulevard, mythique couloir d’une vingtaine de stands étendus sur 80 mètres de long, aux couleurs vives et illuminés quand tombe la nuit. De quoi enivrer les festivaliers !

Musicalement parlant, les 160 000 personnes attendues trouveront leur bonheur entre autres grâce à Yoann Le Nevé. Spécialiste de rock et de métal, il a rejoint l’équipe cette année pour s’occuper de la programmation de cette édition, « la plus aboutie depuis la naissance du festival » selon Damien Jahier. Ensemble, ils ont réussi à dégoter Robbie Williams le jeudi 20 août, pour une date inédite en France en 2026. Et ce n’est pas tout : sur 120 hectares et avec cinq scènes, le choix est vaste ! « Château », la main stage, « Craft » pour les rockeurs dans l’âme, « Médiator », mettant en avant les jeunes artistes et la variété française, « Terminal », scène dédiée à la musique électro, et enfin « Découvertes » pour les finalistes du Tremplin et autres talents émergents. Rendez-vous du 20 au 23 août 2026 au domaine de La Maroutière, à Château-Gontier-sur-Mayenne, pour la sixième édition du V and B Festival, déjà iconique.

Plus d’infos sur https://vandbfest.fr/ ou https://www.instagram.com/vandbfest/

Billetterie : https://vandbfest.fr/billetterie/



Par Klervia Lelong