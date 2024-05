UNE PALME DU SON POUR DOLBY ?

Si vous vous demandez avec quelle enceinte regarder les films présentés au Festival de Cannes, ne vous tracassez plus, on a la réponse !

Et la palme du son est attribuée à… Le 21 mai dernier, Ioan Allen, créateur du programme Cinéma Dolby Stéréo, recevait une médaille du Festival de Cannes. En quel honneur ? L’engagement historique de Dolby dans le cinéma, ainsi que son association au long cours avec le Festival de Cannes. Une distinction qui célèbre par ailleurs, un demi-siècle de collaboration technique. « Recevoir cette distinction est un grand honneur et renouvelle notre engagement envers le Festival de Cannes et le monde du cinéma en général. », a commenté Allen en acceptant le prix.

La salle Louis Lumière du Palais des Festivals, qui accueille les projections officielles en avant-première du Festival, disposera du son immersif Dolby Atmos dès 2025, à l’occasion de sa 78e édition. Une transformation qui souligne la confiance du Festival en cette nouvelle technologie. Pour rappel, aujourd’hui, ce sont plus de 7 500 cinémas dans le monde qui sont équipés du son Dolby Atmos, dont 300 en France. La spécificité de Dolby Atmos ? Le spectateur bénéficie d’un son clair qui se déplace autour de lui, offrant une immersion totale, permettant d’entendre avec la même précision un dialogue intime ou un paysage sonore.

Par la même occasion, Dolby a renouvelé son partenariat technique avec le Festival de Cannes pour les trois prochaines années. Thierry Frémaux, Délégué Général du Festival de Cannes, a déclaré : « Nous sommes ravis de compter Dolby parmi nos partenaires techniques actuels et de célébrer un demi-siècle de collaboration. C’est pour nous un véritable gage de savoir-faire et d’excellence. »

https://www.dolby.com/fr/films-series/dolby-cinema