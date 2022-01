TU RÊVES DE FAIRE L’OUVERTURE DU V AND B FEST’ ?

Antoine Porcher, directeur de V and B, nous parle du tremplin V and B Fest’ en partenariat avec SmartMusicTour. La première étape nommée « La Semaine Musicale » aura lieu du 31 mars au 02 avril dans plus de 150 magasins ouverts au public.

D’abord des caves, puis des bars, ensuite un festival, et désormais un tremplin musical ! Pourquoi ?

Nous souhaitions offrir la possibilité à des artistes émergents de gagner en visibilité au travers d’un projet musical réunissant nos caves et bars qui sont de véritables acteurs locaux de la convivialité.

Pour se faire, les artistes doivent s’inscrire sur la plateforme SmartMusicTour à partir du 17 janvier. Que vont-ils gagner à participer à ce tremplin national ?

Une fois inscrits sur SmartMusicTour, les artistes devront faire une demande aux caves et bars V and B dans lesquels ils veulent se produire pour la première étape live du concours.

En étant inscrits sur SmartMusicTour, ils auront également accès à tous les événements organisés par la plateforme ainsi que tout l’annuaire des lieux organisateurs de concert qui utilisent l’outil.

Comment se déroulent ensuite les différentes étapes de sélection ?

Au fil des inscriptions, les caves et bars V and B participants à l’opération programmeront trois artistes pour jouer dans leurs bars lors d’une semaine musicale qui aura lieu les 31 mars, 1er et 02 avril 2022. A l’issue de cette étape, un artiste par V and B sera sélectionné sur la base de sa prestation live et de l’avis du public pour intégrer le process de sélection des différents jurys. Le Top 100 sera écouté par l’équipe du festival et le Top 30 le sera par un jury de professionnels du monde de la musique. Les 6 finalistes se produiront en live devant le jury professionnel qui élira les 2 grands gagnants.

Autrement dit, même si les artistes n’atteignent pas la finale, il y a un fort enjeu de visibilité pour eux (s’ils accèdent ne serait-ce qu’au premier tour) ?

En effet, plus de 100 V and B participent à l’opération ce qui offre la possibilité à 300 artistes de se produire lors de la Semaine Musicale et de se faire connaître en local. Quant aux 6 finalistes, ils auront la chance de se produire devant un jury de professionnels.

Et qu’il y a-t-il à la clé pour le grand gagnant ?

Le grand gagnant aura la chance de jouer en ouverture du V and B Fest’. Nous l’accompagnerons également en lui offrant une résidence d’artiste de 5 jours et l’enregistrement d’un EP.

Est-ce que votre tremplin musical concerne tous les types de musique ?

Le tremplin est ouvert aux artistes évoluant dans les musiques actuelles donc le panel est très large : électro, musique du monde, pop, rap, rock, etc…

Et si oui, comment faites-vous pour juger à la même échelle des artistes qui ne font pas du tout la même chose ?

Les artistes seront jugés aussi bien sur écoute que sur leur prestation live et les jury seront formés de personnes aux influences différentes.

Est-ce qu’il sera possible de visionner ou d’assister en direct à cet événement ?

Oui bien sûr, le public pourra assister aux concerts de la semaine musicale dans tous les magasins V and B de France participants à l’opération. Il en est de même pour la Finale qui sera ouverte au public.

Pour y participer, inscrivez-vous dès le 17 janvier 2022 sur https://vandbfest.fr/tremplin/ ou https://www.smartmusictour.fr/